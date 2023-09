Vuelta a EspaÃ±a 2023, Jonas Vingegaard: “Andato tutto meglio di quanto pensassimo, successo per mia figlia”

Arriva il graffio di Jonas Vingegaard in una delle tappe più iconiche della Vuelta a España 2023. Il vincitore degli ultimi due Tour de France si è preso in solitaria la quattordicesima frazione della corsa spagnola, in una giornata che ha sancito ancora una volta la predominanza della Jumbo-Visma in terra iberica.

Oramai la lotta per la maglia roja sembra ormai una questione tra ‘calabroni’: Sepp Kuss, comunque assai brillante quest’oggi, rimane in vetta alla classifica generale con 1’37” su Primoz Roglic, quello apparso più in difficoltà oggi nella squadra olandese, e 1’44” proprio su Vingegaard, che rientra prepotentemente in lizza per la maglia roja. Ora la Jumbo-Visma potrebbe puntare a un traguardo storico, con tre corridori a monopolizzare il podio finale della Vuelta.

“Sono felicissimo, non potevo scegliere una giornata migliore per poter vincere per la prima volta alla Vuelta – afferma il danese ai microfoni della corsa – volevo la vittoria a ogni costo“. Lo dice sull’orlo delle lacrime, Vingegaard, spezzando così l’immagine di corridore di ghiaccio che si è costruito nel corso del tempo.

“Avevo solo intenzione di guadagnare sui miei avversari, ne sono orgoglioso e felice – continua l’uomo della Jumbo-Visma, nuova maglia a pois della corsa – è un successo che dedico a mia figlia Frida. Tutto è andato anche meglio di quanto avessimo pianificato“.

Foto: LaPresse