Classifica Vuelta a EspaÃ±a 2023, 13ma tappa: Vingegaard doma il Tourmalet e avvicina Kuss, Evenepoel alla deriva

La tredicesima tappa della Vuelta a España 2023 ha letteralmenta stravolto la classifica generale dell’ultimo Grande Giro della stagione ciclistica. Remco Evenepoel è andato letteralmente in crisi sul Col d’Abisque, addirittura la terzultima salita di giornata: quando mancavano quattro chilometri alla vetta e una novantina di km alla vetta, il fuoriclasse belga si è staccato dal gruppo dei migliori ed è andato alla deriva, uscendo mestamente dalla graduatoria e dicendo addio ai sogni di bis.

L’arrivo in quota al Tourmalet ha regalato spettacolo. Jonas Vingegaard ha attaccato quando mancavano otto chilometri al traguardo e ha letteralmente fatto il vuoto, surclassando la concorrenza degli altri big in lizza per il titolo. Il fuoriclasse danese, reduce dal trionfo al Tour de France, si è imposto con un gesto tecnico di assoluto rilievo, a ribadire il dominio totale della Jumbo-Visma. Il nordico ha giganteggiato con 30” di margine nei confronti di Sepp Kuss, che è riuscito a difendere la maglia roja. A 33” è giunto Primoz Roglic, per la tripletta dei ribattezzati Calabroni. Lo spagnolo Juan Ayuso ha chiuso al quarto posto a 38”.

Lo statunitense Sepp Kuss guida la classifica con 1’37” di vantaggio su Primoz Roglic e 1’44” su Jonas Vingegaard: i tre uomini della Jumbo Visma si contenderanno il trionfo finale. I tre spagnoli all’inseguimento sono infatti attardati: Juan Ayuso è quarto a 2’37”, Enric Mas è quinto a 3’06”, Marc Soler è sesto a 3’10”.

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2023 al termine della tredicesima tappa. Domani (sabato 9 settembre) andrà in scena la quattordicesima frazione: 156 km da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua. Prima parte di giornata caratterizzata dal durissimo Col Hourcère (11,6 km all’8,3% di pendenza media), poi nella seconda il micidiale Puerto de Larrau (15,1 km al 7,9%) e l’arrivo in quota a Larra-Belagua (9,4 km al 6,3%). Nuovo terreno in montagna per un’imperdibile battaglia tra i big in lotta per la classifica generale.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2023 (dopo la tredicesima tappa)

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 46H 42′ 54” – B : 16” –

2 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 46H 44′ 31” + 00H 01′ 37” B : 18” –

3 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 46H 44′ 38” + 00H 01′ 44” B : 22” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 46H 45′ 31” + 00H 02′ 37” B : 10” –

5 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 46H 46′ 00” + 00H 03′ 06” – –

6 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 46H 46′ 04” + 00H 03′ 10” B : 6” –

7 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 46H 47′ 06” + 00H 04′ 12” – –

8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 46H 47′ 56” + 00H 05′ 02” – –

9 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 46H 48′ 24” + 00H 05′ 30” – –

10 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 46H 51′ 33” + 00H 08′ 39” – –

11 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 46H 51′ 33” + 00H 08′ 39” – –

12 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 46H 52′ 08” + 00H 09′ 14” – –

13 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 46H 52′ 20” + 00H 09′ 26” – –

14 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 46H 52′ 57” + 00H 10′ 03” B : 6” –

15 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 46H 54′ 26” + 00H 11′ 32” – –

16 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 46H 59′ 40” + 00H 16′ 46” – –

17 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 47H 00′ 16” + 00H 17′ 22” – –

18 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 47H 04′ 07” + 00H 21′ 13” – –

