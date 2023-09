Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “Difficile dire se domani attaccherÃ² o meno”

Prosegue l’avventura in rosso di Sepp Kuss alla Vuelta a España 2023. Una tappa tranquilla per l’americano della Jumbo-Visma, il tracciato completamente pianeggiante con arrivo a Saragozza ha visto le ruote veloci darsi battaglia con il successo di Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) riuscito ad anticipare Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) sul rettilineo finale.

Rimanendo sempre nella pancia del gruppo, Kuss non ha avuto problemi quest’oggi; ovviamente gli uomini per la generale si daranno battaglia durante il weekend, a partire da domani, la frazione che si svolgerà quasi completamente in terra francese con arrivo al Col du Tourmalet.

“Ad essere onesto, è stato bello vestire fino ad ora il simbolo del primato – afferma Kuss ai microfoni della Vuelta – Roglic e Vingegaard mi stanno dando molti consigli. La squadra crede davvero tanto in me, ma noi siamo qui per aiutarci l’uno con l’altro“.

Roglic è riuscito anche a guadagnare qualche secondo su Evenepoel grazie allo sprint intermedio: “Si trovava in buona posizione, in quel caso è stato facile lottare per prendersi i secondi bonus. Domani le differenze saranno più significative”. Domani sarà battaglia tra gli uomini di classifica, ma la maglia rossa non azzarda previsioni: “Difficile dire se domani attacheremo o meno. Dipende molto dallo stato in cui mi sentirò“.

Foto: LaPresse