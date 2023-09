LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: prova di forza di Vingegaard, stacca tutti e ora Kuss é vicino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.34 La nostra DIRETTA LIVE di questa sedicesima tappa termina qui. Grazie per averci seguito e a domani per il tappone con arrivo sul terribile Angliru!

17.33 Il miglior italiano all’arrivo, 15° a 1’26”, è stato Antonio Tiberi, il quale è anche il primo azzurro in classifica generale, risultando 22° a 52’40”.

17.32 Questa la classifica generale:

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 57:18:10

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:29

3 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:33

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:33

5 MAS Enric Movistar Team 3:02

6 SOLER Marc UAE Team Emirates 3:28

7 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 4:12

8 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 4:58

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 5:38

10 ALMEIDA João UAE Team Emirates 8:43

11 CRAS Steff TotalEnergies 10:00

12 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 10:21

13 RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic 15:34

17.30 Questo l’ordine di arrivo:

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 2:38:23

2 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 0:43

3 POELS Wout Bahrain – Victorious 0:49

4 STORER Michael Groupama – FDJ 0:55

5 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1:01

6 MAS Enric Movistar Team 1:01

7 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 1:01

8 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:01

9 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:05

10 KUSS Sepp Jumbo-Visma 1:05

17.28 Terza posizione per Wout Poels. Sepp Kuss riesce a difendere la maglia roja per 29 secondi. Ancora tutto aperto in questa Vuelta.

17.27 Fisher-Black arriva secondo a una quarantina di secondi: l’unico sulle code dell’extraterrestre Vingegaard.

17.26 VINCE JONAS VINGEGAARD! Che numero del danese, che si conferma ulteriormente il miglior scalatore del mondo. Seconda vittoria di tappa in questa Vuelta.

17.25 Jonas Vingegaard all’ultima curva: il danese sta dimostrando di avere un’altra marcia in salita.

17.24 Attacco deciso quello di Roglic che ha guadagnato una cinquantina di metri.

17.23 Jonas Vingegaard entra nell’ultimo chilometro! Dal gruppo evade Primoz Roglic per andare a fare da stopper sui vari attacchi.

17.22 JOAO ALMEIDA SI MUOVE! Il portoghese prova a dare una svolta.

17.22 La Jumbo-Visma rimane paralizzata nel gruppo e le altre squadre si guardano: Vingegaard può prendere la roja!

17.21 Gruppo della maglia rossa a quasi un minuto: Vingegaard ha fatto la differenza e potrebbe ribaltare questa Vuelta! Dietro non c’è accordo.

17.20 Ultimi due chilometri!

17.19 Il giovane australiano Fisher-Black della UAE Team Emirates sta salendo di un ottimo passo ed è l’unico a rimaere a una decina di secondi da Vingegaard.

17.18 Ultimi 3000 metri, gruppetto ormai ridotto all’osso.

17.17 Ha fatto il buco Vingegaard, da dietro ha reagito solo Finn Fisher-Black.

17.16 ATTACCO DI JONAS VINGEGAARD! Il danese è partito deciso dopo il tornante.

17.16 Dopo Valter ci sarà Kelderman e poi è attendibile un attacco da parte di uno tra Kuss, Vingegaard e Roglic.

17.15 Arriva Attila Valter a dare una trenata.

17.14 Lavoro straordinario di Dylan Van Baarle e andatura che ha già scremato il plotone a una ventina di unità.

17.13 La Jumbo-Visma prende di petto l’ascesa con il trenino in testa a proteggere i tre leader.

17.12 CURVA A DESTRA, INIZIA LA SALITA FINALE!

17.11 La salita di Bejes, lunga 4,8 km, presenterà pendenze fino al 15%.

17.09 Siamo negli ultimi 10 chilometri!

17.04 Luis Leon Sanchez è riuscito a tornare in bicicletta: piuttosto dolorante il veterano spagnolo.

17.02 Brutta caduta per Luis Leon Sanchez.

17.00 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri: la salita di Bejes scatterà ai -4,8 km dalla conclusione.

16.57 Sta per esaurirsi il tentativo di Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA): i sei fuggitivi hanno animato la corsa sin dall’inizio.

16.55 Distacco tra gruppo e fuggitivi che si è abbassato a 35 secondi: la fase calda sta arrivando ed è arrivata una poderosa accelerazione.

16.52 Oltre alla Jumbo-Visma, in testa al gruppo è schierata anche la UAE Team Emirates. Sta salendo Wilco Kelderman, che sarà una pedina fondamentale per il finale di tappa.

16.50 Groves che si rialza dopo il traguardo volante: la missione era quella di fare il massimo del bottino dei punti.

16.48 228 punti per Groves contro i 135 di Evenepoel: la classifica a punti è sempre più vicina per il velocista australiano.

16.46 Kaden Groves vince lo sprint e prende altri 20 punti fondamentali per la sua maglia verde: precede van der Berg.

16.44 30 km al traguardo di questa sedicesima tappa.

16.42 Diversi sali e scendi in questo segmento della tappa che viene comunque affrontato ad altissime velocità: media finora vicina ai 48 km/h.

16.40 Fra poco i corridori raggiungeranno il traguardo volante di Unquera.

16.38 Negli ultimi chilometri il vantaggio di Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) è salito a 1’25”.

16.36 Come nelle altre giornate di questa Vuelta, si sta spendendo soprattutto Dylan Van Baarle, a tenere l’andatura controllata.

16.34 Jumbo-Visma che ha dato la sensazione di volere la vittoria di tappa, altrimenti sarebbe lasciata maggiormente corda alla fuga di giornata.

16.31 Gruppo che in questa fase non sta andando a tutta: la sensazione è che la miccia esploderà negli ultimi 20 chilometri, quando ci si avvicinerà alla salita conclusiva.

16.28 40 KM AL TRAGUARDO! Il gap tra fuggitivi e gruppo è sempre stabile intorno ai 60 secondi.

16.26 Mancano meno di 15 km allo sprint intermedio di Unquera, apparentemente l’obiettivo principale di Kaden Groves, che ha fatto di tutto per essere nella fuga di giornata. L’australiano è uno che in salita non è fermo, ma l’arrivo di oggi è decisamente troppo duro per lui.

16.24 Velocità media che è ancora superiore ai 48 km/h! Oggi si va veramente molto forte, tanto che il gruppo si è spezzato ancora nelle parti finali.

16.23 Qui ritratto uno dei punti punti più suggestivi di questa zona splendida della Spagna:

16.21 Mentre la corsa passa sulla meravigliosa costa cantabrica, il gruppo è allungatissimo con la Jumbo che sembra decisa a non lasciare spazio ai fuggitivi.

16.18 La pioggia è nel frattempo cessata e splende nuovamente il sole sulla corsa, ma le condizioni potrebbero cambiare ancora.

16.17 Ricordiamo la composizione della fuga, ora che la situazione sembra essersi stabilizzata: Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

16.15 Sale a 1′ il vantaggio dei sei uomini in fuga. Si alternano Van Baarle e Gesink in testa al gruppo per la Jumbo.

16.13 Torniamo però al racconto della corsa. Mancano ora esattamente 50 km al traguardo.

16.12 Approfittiamo di questo momento di relativa stabilità per mandare un pensiero a Nathan van Hooydonck ed alla sua famiglia. Il corridore della Jumbo è rimasto vittima insieme alla moglie incinta di un incidente stradale questa mattina ed è stato portato in ospedale in condizioni difficili.

16.10 L’andatura della Jumbo-Visma non sembra essere particolarmente conservativa. Robert Gesink sta spingendo, come per non lasciare troppo spazio alla fuga.

16.08 Già 30” di vantaggio per il sestetto di testa. Che sia finalmente la fuga giusta?

16.07 Il gruppo sembra ora aver alzato il piede dall’acceleratore! Arrivano i Jumbo a fare l’andatura.

16.06 Si tratta di Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

16.05 Julius van den Berg della EF si riporta sul gruppo di testa che conta ora sei unità.

16.03 Germani perde le ruote, mentre Joel Nicolau si unisce al gruppo di testa. Poco più dietro una maglia rosa della EF che precede il gruppo di qualche metro.

16.02 Prova a riportarsi sul gruppo di testa anche Damiano Caruso!

16.01 60 KM AL TRAGUARDO! SIAMO A METÀ DI UNA TAPPA ANCORA TUTTA DA DECIFRARE!

16.00 I due azzurri vengono raggiunti da Kaden Groves, Bauke Mollema e Max Poole. Sono dunque in cinque a formare la testa della corsa.

15.58 Il Groupama è il giovane italiano Lorenzo Germani che va a completare una coppia tutta azzurra in testa!

15.57 Getta la spugna Bardet, mentre Cattaneo prosegue. Lo insegue da vicino un uomo in maglia Groupama mentre gli inseguitori stanno per essere inglobati dal gruppo.

15.56 Il gruppo degli inseguitori guadagna qualche unità, vediamo ancora Kaden Groves.

15.55 Bardet e Cattaneo resistono in testa, mentre si è formato un gruppetto di cinque inseguitori. Il gruppo non è lontano.

15.54 Si tratta di Mattia Cattaneo! Oggi, con Evenepoel che ha detto che vorrebbe riposarsi in vista delle prossime giornate, sembra aver avuto il via libera per tentare in prima persona.

15.53 Ci prova Romain Bardet! Lo segue un Soudal Quick-Step.

15.52 Si avvicina la metà del percorso e il gruppo non ha ancora lasciato andare la fuga. A beneficiare di questa situazione potrebbero essere gli uomini di classifica, che potrebbero così giocarsi il successo con i relativi abbuoni, senza sfinire le proprie squadre.

15.51 Problema meccanico proprio per Sean Quinn, che un minuto fa era in testa alla corsa. Il rallentamento che ne consegue mette in difficoltà Remco Evenepoel, nella sua maglia a pois. Il belga non dovrebbe avere problemi a rientrare.

15.49 Rui Costa aveva raggiunto Quinn e Fisher-Black, ma il gruppo ha chiuso ancora, stavolta grazie al lavoro della BORA.

15.47 La pioggia torna a cadere copiosa sulla corsa!

15.46 Il tentativo del colombiano ha poca fortuna. Contrattaccano Fisher-Black e Quinn.

15.46 Ecco l’attacco che ci aspettavamo! Prova a partire Egan Bernal!

15.45 Niente da fare anche per il neozelandese, mentre continuano ad alternarsi minuti di sole e di pioggia.

15.43 75 KM AL TRAGUARDO!

15.41 Attacca Finn Fisher Black della UAE. Una mossa molto interessante, in risposta al tentativo di Tratnik per la Jumbo.

15.40 Gruppo allungatissimo che rischia di spezzarsi ancora! Tanti i corridori in difficoltà in questo breve tratto di salita, reso però durissimo dall’andatura folle della testa del gruppo.

15.39 RIPRESI! Nulla di fatto per ora per i dieci attaccanti, ma non è finita qua.

15.38 Tratto di leggera salita che durerà per oltre 2 km. Omar Fraile si lancia all’inseguimento, lo segue Jan Tratnik della Jumbo!

15.37 Che lavoro di Pippo Ganna! L’azzurro va anche troppo forte tanto che il gruppo rischia di spezzarsi!

15.36 Si ferma subito la loro azione e torna la INEOS a tirare. Mancano 80 km al traguardo e la situazione è ancora assolutamente in divenire.

15.34 Provano ad approfittarne un corridore della Trek ed uno della Bahrain che, vedendo gli attaccanti vicini, allungano per chiudere il gap!

15.33 Accelerazione decisa di Fraile e Castroviejo in testa al gruppo che porta il distacco sotto i 20”!

15.32 Trovandoci nel nord della Spagna, per la precisione in Cantabria, la pianura qui non è mai pianura. Il percorso sarò un lunghissimo saliscendi fino al muro finale.

15.30 Il distacco ora si è stabilizzato tra i 25 ed i 30 secondi. Gli attaccanti continuano a lavorare con perfetto accordo ma si sta facendo dura.

15.28 Dopo 35 km la velocità media è di 50 km/h. Oggi si potrebbe arrivare piuttosto presto al traguardo.

15.26 Ripreso immediatamente Castroviejo. La INEOS riprende da dove aveva lasciato, continuando a tirare.

15.24 Diversi corridori si incollano alla ruota dello spagnolo, ma il gap dalla testa è ancora consistente. Forse sarebbe stato più saggio continuare a tirare, dato che il trend era positivo per loro.

15.23 Dopo aver tirato per diversi km, la INEOS lancia Jonathan Castroviejo all’inseguimento del gruppo di testa.

15.21 Mentre torna a cadere qualche goccia di pioggia, il ritardo del gruppo è sceso di nuovo a 34”.

15.19 Ricordiamo la composizione del gruppetto all’attacco, in cui siedono tre italiani: Andreas Kron (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla), Romain Bardet e Max Poole (DSM-Firmenich).

15.16 Si è aggiunta ora una terza squadra all’inseguimento, si tratta della Arkea Samsic, con le loro maglie giallo fluo. Per la INEOS lavorano Ganna e Thomas, non proprio due corridori qualsiasi. Sembra dunque che il “loro uomo” per la giornata sia Egan Bernal.

15.14 La Bahrain ha fatto un’apparizione fugace in testa al gruppo, per poi lasciare l’iniziativa ancora ad INEOS ed Intermarché.

15.13 La INEOS passa alle maniere forti e porta Filippo Ganna a fare l’andatura. Il vantaggio degli attaccanti è ora di 42”.

15.10 Superati i primi 20 km, ne mancano 100 al traguardo!

15.08 Si unisce anche la Bahrain Victorious all’inseguimento.

15.07 Tanti uomini interessanti ed adatti al finale in questa fuga, ma la situazione è ancora lontana dall’essersi stabilizzata.

15.05 Sono 35′ i secondi di vantaggio dei dieci di testa sul gruppo, tirato ancora da INEOS ed Intermarché. Ha smesso di piovere.

15.03 I dieci hanno preso qualche secondo di margine ma il gruppo non si è certamente arreso. Intermarchè ed INEOS sembrano intenzionate ad inseguire per mettere un loro uomo nella fuga.

15.01 Questa la composizione del gruppo degli attaccanti: Andreas Kron (Lotto Dstny), Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Matteo Sobrero (Team Jayco-AlUla), Romain Bardet e Max Poole (DSM-Firmenich).

14.59 Sono diventati 10 i corridori nel gruppo di testa: ci sono sicuramente Samuele Battistella ed Andrea Piccolo. Vediamo anche Kaden Groves e Romain Bardet.

14.57 Otto corridori hanno preso la testa della corsa, ma dietro il gruppo si è frazionato in tanti piccoli gruppetti all’inseguimento. Inizio caotico e spettacolare!

14.56 Vi segnaliamo nel frattempo i ritiri di David de la Cruz dell’Astana, colipito da una gastroenterite, e di Welay Hagos Berhe della Jayco, risultato positivo al coronavirus.

14.54 Tra le squadre più attive in assoluto c’è la Lotto Dstny. Diversi corridori in maglia rosso-azzurra sono nelle prime posizione del gruppo.

14.53 Ripresi i primi attaccanti. Sono in tanti quelli che vogliono centrare la fuga giusta.

14.51 Tra i corridori all’attacco c’è Kaden Groves con la sua maglia verde. I punti dello sprint intermedio di Unquera fanno sicuramente gola.

14.50 Partono subito i primi tentativi di andare in fuga. Oggi il gruppo potrebbe lasciare spazio ad azioni da lontano in vista dei prossimi giorni. Staremo a vedere.

14.48 SI COMINCIA! INIZIA LA TAPPA 16, INIZIA L’ULTIMA SETTIMANA DELLA VUELTA!

14.46 La prima notizia di giornata è che la corsa in questo momento è colpita da una pioggia piuttosto insistente.

14.44 Il gruppo ha mosso le prime pedalata verso il km 0 e la partenza ufficiale.

14.42 La salita finale oggi potrebbe muovere qualcosa in classifica anche se non sembra esserci lo spazio per fare grandi differenze. La salita verso Bejes offrirà uno spettacolare finale con pendenze durissime: 4.8 km in totale con una pendenza media dell’8.8%, abbassata però da un breve tratto in piano.

14.39 Prima che inizi la tappa, vi ricordiamo la situazione di classifica da cui si riparte dopo l’ultimo giorno di riposo:

1 KUSS Sepp Jumbo-Visma 51:04:54

2 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 1:37

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:44

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 2:37

5 MAS Enric Movistar Team 3:06

6 SOLER Marc UAE Team Emirates 3:10

7 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 4:12

8 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 5:02

9 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 5:30

10 ALMEIDA João UAE Team Emirates 8:39

14.36 Tappa breve, appena 120 km, escludendo le cronometro e la passerella di Madrid, è la più breve in assoluto di questa edizione. Classico percorso “unipuerto“, tipico della Vuelta: 115 km ricchi di saliscendi ma senza salite vere, prima della durissima ascesa conclusiva.

14.33 In programma oggi la tappa numero 16, quella che aprirà la terza e decisiva settimana della corsa spagnola. Siamo in Cantabria, si parte da Liencres Playa.

14.30 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2023!

Si parte da Liencres Playa per arrivare a Bejes dopo 120.1 km. Una frazione breve che sarà per oltre 115 km un lunghissimo avvicinamento alla salita finale: un vero e proprio muro di 4,8 km all’8,8%. La pendenza media è abbassata da un tratto di piano nella fase centrale, ma le pendenze nei due tratti duri saranno costantemente intorno al 14%.

Una tappa dunque che potrebbe vedere protagonisti gli uomini di classifica, nonostante non ci sia necessariamente lo spazio per fare grandi differenze in termini di distacco. Gli attacchi non mancheranno, così come potrebbero non mancare i tentativi di fuga e di imboscata nel lungo tratto di avvicinamento. Un finale del genere sembra comunque poter premiare Primoz Roglic, date le sue doti sulle dure pendenze ed in un’eventuale volata.

Si parte alle ore 14.47 da Liencres Playa per una tappa che partirà in Cantabria ed arriverà al confine con le Asturie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2023 con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14.30. Non mancate!

