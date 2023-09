LIVE Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita con pendenze al 15%!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2023! L’ultima e decisiva settimana inizia con una tipica frazione “unipuerto“, il modo in cui in Spagna chiamano le tappe dal percorso piatto, prima di un’ultima esplosiva e durissima salita finale!

Si parte da Liencres Playa per arrivare a Bejes dopo 120.1 km. Una frazione breve che sarà per oltre 115 km un lunghissimo avvicinamento alla salita finale: un vero e proprio muro di 4,8 km all’8,8%. La pendenza media è abbassata da un tratto di piano nella fase centrale, ma le pendenze nei due tratti duri saranno costantemente intorno al 14%.

Una tappa dunque che potrebbe vedere protagonisti gli uomini di classifica, nonostante non ci sia necessariamente lo spazio per fare grandi differenze in termini di distacco. Gli attacchi non mancheranno, così come potrebbero non mancare i tentativi di fuga e di imboscata nel lungo tratto di avvicinamento. Un finale del genere sembra comunque poter premiare Primoz Roglic, date le sue doti sulle dure pendenze ed in un’eventuale volata.

Si parte alle ore 14.40 da Liencres Playa per una tappa che partirà in Cantabria ed arriverà al confine con le Asturie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2023 con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14.30. Non mancate!

Foto: LaPresse