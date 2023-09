Vuelta a EspaÃ±a 2023: Jonas Vingegaard domina a Bejes e si avvicina alla Maglia Rossa

La Jumbo-Visma stravolge i piani nella sedicesima tappa della Vuelta a España 2023. Sul traguardo di Bejes all’attacco va Jonas Vingegaard che trionfa in solitaria cogliendo il successo numero due di questa edizione, ma soprattutto riavvicinandosi nettamente alla Maglia Rossa di Sepp Kuss, rendendo entusiasmante quest’ultima settimana (che vede in ogni caso il predominio dello squadrone neerlandese).

Prima parte completamente pianeggiante e sono stati tantissimi gli scatti per cercare la fuga giusta, che poteva provare ad andare lontano. La Ineos Grenadiers è stata alleata della Jumbo-Visma e dunque il tentativo giusto non ha trovato troppo vantaggio. All’attacco Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) e Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA).

Il plotone si è andato a compattare a 10 chilometri dal traguardo. Jumbo-Visma ad approcciare in testa l’ultima salita e a sorpresa lo scatto è arrivato da parte di Jonas Vingegaard. Nessuno si aspettava l’attacco del danese e nessuno quindi è riuscito ad inseguirlo.

Il vincitore del Tour de France non ha avuto patemi a vincere in solitaria, alle sue spalle si sono mosse le seconde linee: seconda piazza per Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), terza per Wout Poels (Bahrain-Victorious). Poco più dietro, ad 1′, Juan Ayuso (UAE Emirates) con Enric Mas (Movistar) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), mentre ha pagato 5” in più la Maglia Rossa Sepp Kuss.

Photo LiveMedia/Silvia Colombo