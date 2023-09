Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “In questa corsa ho scoperto un nuovo livello di consapevolezza”

Sepp Kuss si difende anche sull’Angliru. Lo statunitense della Jumbo-Visma mantiene la maglia roja al termine del tappone di montagna della Vuelta a España 2023, riuscendosi a fare un bel regalo per i suoi 29 anni. Ma il compagno di squadra Jonas Vingegaard è sempre più vicino.

Una tappa di controllo per il leader della generale, che ha tenuto bene il ritmo della Bahrain-Victorious, che ha provato ad accendere gli animi sulla salita finale. Poi però non è riuscito a resistere al ritmo dei suoi compagni di squadra Primoz Roglic e Vingegaard, che si sono involati in solitaria con il successo dello sloveno, accontentandosi del terzo posto.

In questo modo il vincitore degli ultimi due Tour de France si avvicina ulteriormente al compagno di squadra, risultando ad otto secondi dalla maglia di leader, mentre Roglic ora risulta ad 1’08”. Kuss però non ne risente ai microfoni di Eurosport, quando viene intervistato da Alberto Contador: “Sono in una posizione che non mi sarei mai aspettato, sono arrivato a questa Vuelta senza aspettative come sempre ed è arrivata questa maglia“.

Kuss prosegue rivelando anche di aver già imparato qualcosa da questa Vuelta: “In questa corsa ho scoperto un nuovo livello di consapevolezza nel modo di correre. Una cosa fantastica. Intanto, ho di fianco due grandi campioni, sono felice di lavorare per loro“.

Foto: LaPresse