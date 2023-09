Vuelta a EspaÃ±a 2023: Roglic batte Vingegaard sull’Angliru, Kuss salva la maglia roja per 8 secondi!

Quinta vittoria in diciassette tappe di questa Vuelta a España 2023, prime tre posizioni della classifica generale ed un dominio mostruoso, testimoniato dalla seconda tripletta parziale. Nella frazione più dura, l’arrivo in vetta sul durissimo Angliru, la Jumbo-Visma continua a far spavento a tutti. A vincere è Primoz Roglic, che batte Jonas Vingegaard e Sepp Kuss.

Prima parte mossa che ovviamente ha favorito gli scatti. Davanti si è andato a formare un drappello di undici unità con Mattia Cattaneo, Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Lorenzo Germani (FDJ), Chris Hamilton, Romain Combaud (DSM), Larry Warbasse, Geoffrey Bouchard (AG2R), Jarrad Drizners (Lotto Dstny), Jorge Arcas (Movistar), Paul Ourselin (Total Energies) e Kevin Ledanois (Arkea Samsic).

Gruppetto che si è subito assottigliato sotto la spinta di un super Cattaneo in favore di Evenepoel, per un tratto con loro anche Germani, poi ovviamente è andato via in solitaria il campione belga. Per lui tanti chilometri al comando, approcciando anche la salita finale con il gruppo però a gestire grazie al lavoro della Bahrain-Victorious.

Lavoro eccelso per Mikel Landa al quale hanno partecipato anche i nostri Damiano Caruso ed Antonio Tiberi, ma alla fine c’è stato il finale scontato: ancora una volta la Jumbo-Visma ha fatto il vuoto negli ultimi 2 chilometri. Il primo a muoversi Primoz Roglic, alla ruota Jonas Vingegaard e, per un tratto, la Maglia Rossa di Sepp Kuss che ha dovuto cedere alla velocità folle dei compagni di squadra.

Non c’è stata neanche volata tra i primi due: Roglic a primeggiare su Vingegaard, terzo Kuss che supera allo sprint Landa e tiene, grazie agli abbuoni, la leadership. Difficoltà per Juan Ayuso (UAE Emirates) ed Enric Mas (Movistar) che hanno chiuso a 1’40” dalla vetta.

Foto: Lapresse