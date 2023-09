Classifica Vuelta a EspaÃ±a 2023, 17ma tappa: Kuss conserva la maglia roja, vantaggio irrisorio su Vingegaard

L’Angliru era il micidiale giudice supremo della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2023: 13,1 km al 9,5% di pendenza media, con gli ultimi sette chilometri costantemente in doppia cifra. Gli uomini in lotta per la classifica generale si sono fronteggiati a viso aperto sul soprannominato mostro iberico, una delle ascese più dure d’Europa e che era la salita simbolo di questa edizione del terzo Grande Giro stagionale.

La Bahrain-Victorious è riuscita a tenere un ritmo molto alto ed è rimasta con tre uomini insieme al magico terzetto della Jumbo-Visma quando mancavano cinque chilometri all’arrivo, distaccando prima Juan Ayuso e poi Enric Mas. Primoz Roglic ha cercato l’allungo con una bella progressione graduale ai -3 dal traguardo, ma Step Kuss è subito tornato sotto al proprio compagno di squadra. Roglic, Kuss e Jonas Vingegaard staccano definitivamente gli alfieri della Bahrain quando mancavano 2000 metri al GPM.

Kuss non è però riuscito a tenere il ritmo dei due compagni di squadra. Primoz Roglic ha vinto la tappa regolando in volata Jonas Vingegaard, mentre Sepp Kuss è giunto con un ritardo di 19 secondi. La classifica generale è ora ancora più corta: lo statunitense Kuss ha conservato la maglia roja, ma ora ha soltanto 8” di margine nei confronti di Vingegaard e 1’08” su Roglic. Il vincitore dell’ultimo Tour de France è in agguato e insegue la doppietta, più difficile la missione per il trionfatore dell’ultimo Giro d’Italia. Lo spagnolo Juan Ayuso è finito a 4’00” e precede i connazionali Mikel Landa (quinto a 4’16”) ed Enric Mas (quinto a 4’30”).

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della diciassettesima tappa. Domani (giovedì 14 settembre) è in programma la diciottesima frazione: 179 km da Pola de Allande a La Cruz de Linares, con tre salite di prima categoria, tra cui l’arrivo in quota (8,3 km all’8,5% di pendenza media). Si preannuncia una nuova sfida tra i big, anche se le ascese affrontate non saranno impossibili.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2023 (diciassettesima tappa)

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 60H 34′ 21” – B : 20” –

2 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 60H 34′ 29” + 00H 00′ 08” B : 38” –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 60H 35′ 29” + 00H 01′ 08” B : 28” –

4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 60H 38′ 21” + 00H 04′ 00” B : 10” –

5 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 60H 38′ 37” + 00H 04′ 16” – –

6 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 60H 38′ 51” + 00H 04′ 30” – –

7 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 60H 41′ 04” + 00H 06′ 43” – –

8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 60H 41′ 59” + 00H 07′ 38” – –

9 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 60H 43′ 47” + 00H 09′ 26” – –

10 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 60H 45′ 47” + 00H 11′ 26” B : 10” –

Foto: Lapresse