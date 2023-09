Basket, la Virtus Bologna vince la Supercoppa Italiana! Dominata Brescia. Shengelia MVP, 17 punti per Cordinier

La Virtus Bologna vince la Supercoppa Italiana 2023! Le V-nere calano il tris dopo i trionfi del 2021 e del 2022, mettendo così in bacheca la quarta Supercoppa della loro storia. Al PalaLeonessa di Brescia gli uomini di coach Luca Banchi dominano la Finale vincendo col punteggio di 97-60 contro una Germani Brescia che non riesce a replicare l’ottima partita di ieri contro Tortona, schiacciata dallo strapotere dei felsinei che vendicano la sconfitta in Coppa Italia di febbraio e lanciano un messaggio chiaro all’Olimpia Milano in vista dell’inizio del Campionato.

Tornike Shengelia trascina i suoi con una prestazione da MVP grazie alla doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi), con Isaiah Cordinier autore di 17 punti. Doppia cifra anche per Jordan Mickey (15 punti) e Jaleen Smith (11), mentre per la Germani Brescia il top scorer è Miro Bilan con 14 punti – 12 punti per Capitan Amedeo Della Valle.

Isaiah Cordinier si prende la scena in avvio di match: tripla e doppia schiacciata (7-0), la Virtus Bologna preme subito sull’acceleratore e coach Magro ferma subito il gioco per un time-out. La Germani fatica ad entrare in partita, con Shengelia che spara la bomba (10-0). Amedeo Della Valle segna il primo punto per Brescia dalla lunetta (10-1), mentre Cordinier fa 1/2 dalla lunetta (11-1). Tornike Shengelia segna ancora dalla lunga distanza (14-1), con i padroni di casa faticano a contenere l’offensiva bolognese senza però impensierire al contempo la difesa bianconera. Miro Bilan prova a suonare la carica con un libero e la schiacciata (14-4), ma Jaleen Smith brucia la retina dall’arco per il +13 (17-4) a metà primo quarto. Bilan vira ed appoggia (17-6), ma Alessandro Pajola dalla lunga distanza riporta le V-nere a +14 (20-6). Ancora Bilan da due (20-8), con Abass che arma il braccio da lontano: la Virtus Bologna mantiene un discreto margine (23-8). Fallo tecnico fischiato a Kenny Gabriel per proteste, con l’ex Abass che dalla lunetta porta i bianconeri a +17 (25-8). C.J. Massinburg fa 2/2 ai liberi: la Germani rosicchia un paio di punti (25-10), ma Mickey in semi-gancio fissa il punteggio sul 27-10 in favore della Virtus Bologna alla prima sirena.

Jaleen Smith va fin in fondo ed appoggia: le V-nere continuano ad aggiornare il massimo vantaggio (29-10), ma Jason Burnell sblocca Brescia anche dall’arco (29-13). L’ex Sassari segna da due poco dopo (29-15), con Jordan Mickey che è spietato da tre (32-15). Lo statunitense deposita in fondo alla retina il pallone del nuovo +19 (34-15), costringendo coach Magro a chiamare ancora time-out. C.J. Massinburg alza la parabola e subisce fallo: la Germani esce bene dal minuto di sospensione col 2+1 (34-18). Ancora Mickey dal pitturato su assist di Belinelli (36-18), ma Massimburg penetra e prova a caricare i compagni (36-20), con Della Valle che dalla media distanza sfrutta il tabellone (36-22): time-out Virtus Bologna a metà parziale. Errore difensivo dei bolognesi e Massinburg ne approfitta (36-24), ma Cacok schiaccia a due mani (38-24). Tripla di Della Valle per il -11 (38-27), con Hackett che va a bersaglio dal pitturato (40-27). Miro Bilan fa 2/2 a cronometro fermo e Christon dall’arco scuotono il PalaLeonessa: la Germani ricuce il gap fino al -8 (40-32), con Luca Banchi che chiama un minuto di sospensione. Marco Belinelli si toglie la ruggine da oltre l’arco (43-32), con il Capitano virtussino che si ripete da due (45-32). Della Valle dalla distanza tiene Brescia a -10 (45-35), ma tre liberi di Isaiah Cordinier valgono il 48-35 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo.

Terzo quarto che si apre nel segno di Marco Belinelli: taglio perfetto su assist di Shengelia e + 15 (50-35). Penetrazione di Christon per il primo canestro di Brescia nella ripresa (50-37), con l’ex Tortona che tiene la Germania a -11 (50-39). Appoggio di Shengelia sulla linea di fondo (52-39), mentre Dunston e Cordinier sono già aggravati di tre falli. 1/2 per John Petrucelli a cronometro fermo (52-40), mentre Shengelia dall’angolo segna la sua terza tripla (55-40). Della Valle risponde con la stessa moneta (55-43) salendo a quota 12 punti, ma Cordinier è altrettanto perfetto dall’arco (58-43). Tap-in vincente di Shengelia (60-43), con la Virtus Bologna che torna a sfiorare il massimo vantaggio a -4’20” dalla terza sirena. Canestro dalla media di Jordan Mickey (62-43) e time-out immediato chiamato da coach Alessandro Magro: le V-nere continuano a tenere le marce elevate. Assist perfetto di Hackett per Jordan Mickey: i bolognesi sfondano i venti punti di margine (64-43), con la Germani che fatica a colmare l’enorme gap. Shengelia rimane in agguato e corregge il tiro di Abass (66-43), centrando la doppia doppia grazie a 15 punti ed 11 rimbalzi. Schiacciata bimane di Mickey: la squadra di coach Banchi prende letteralmente il largo, mentre Brescia prosegue il digiuno offensivo (11-0 di parziale aperto per gli avversari). 2/2 di Belinelli dalla lunetta (70-43), mentre Awudu Abass brucia la retina dall’arco: la Virtus Bologna dilaga e tocca il +30 (73-43), con Alessandro Pajola che sulla sirena trova la tripla del 76-43 con cui si chiude la terza frazione.

Appoggio di Miro Bilan (82-45), con Cacok che si fa trovare pronto sull’assist di Pajola (84-45): la Virtus non si volta e continua a macinare punti. Bilan da due e Cournooh dalla lunetta provano a rendere meno pesante il passivo (84-49), mentre si sblocca anche Achille Polonara (88-49): time-out di coach Magro quando si entra negli ultimi cinque minuti del match, con la Virtus Bologna che si avvicina sempre di più alla vittoria forte dell’enorme vantaggio. La panchina bianconera ha già iniziato a festeggiare da diversi minuti, con la Germani che mostra l’orgoglio e cerca di rendere meno pesante il passivo di fronte ad un PalaLeonessa tutto esaurito. Cinque punti in fila di Jason Burnell per rimanere sotto il -40 (90-85), ma Cordinier da tre e Pajola dal pitturato avvicinano quota cento punti segnati (95-58). Due liberi di Achille Polonara e l’appoggio di Nikola Akele fissano il punteggio sul 97-60 con cui la Virtus Bologna si aggiudica la Supercoppa Italiana 2023 – la terza consecutiva per i bianconeri e la prima da allenatore di Luca Banchi!

IL TABELLINO DEL MATCH

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GERMANI BRESCIA 97-60 (27-10, 21-25, 28-8, 21-17)

Virtus Bologna: Pajola 8, Mascolo 2, Cacok 6, Polonara 4, Abass 8, Belinelli 9, Smith 11, Shengelia 15, Hackett 2, Mickey 15, Dunston, Cordinier 17.

Brescia: Christon 9, Bilan 14, Della Valle 12, Petrucelli 1, Akele 2, Gabriel, Burnell 11, Massinburg 9, Tanfoglio ne, Cobbins 0, Cournooh 2, Porto ne.

Credit: Ciamillo