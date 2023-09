LIVE Superbike, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Rea centra la pole, Razgatlioglu e Bautista sesto e settimo. Alle 15.00 gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.28 La nostra DIRETTA LIVE della Superpole termina qui. Appuntamento alle 15.00 per gara-1.

12.27 Partiranno attaccati Razgatlioglu e Bautista che chiuderanno la seconda fila e apriranno la terza.

12.26 BANDIERA A SCACCHI! Jonathan Rea si prende la quarta pole degli ultimi cinque anni a Portimao.

12.25 La zampata di Rinaldi! Si mette secondo a un decimo da Rea.

12.24 Locatelli terzo anticipa Razgatlioglu e Bautista! Bravissimo l’italiano della Yamaha.

12.23 Rea non si migliora al secondo tentativo, Bautista è lontano dai suoi tempi.

12.21 Jonathan Rea! 1:39.620! Si prende la prima posizione il britannico.

12.20 Rea si migliora nel primo e nel secondo settore e minaccia il tempo di Lowes.

12.18 Sottotono Razgatlioglu nel primo tentativo: settima piazza ben lontano dall’1:39.762 di Lowes.

12.16 Alex Lowes! 1:39″6, due decimi di margine su Rea.

12.15 Oettl si mette davanti a Bautista, ma arriva Rea a mettere entrambi d’accordo: 1:39″8.

12.13 In tre degli ultimi quattro anni la pole a Portimao l’ha fatta Rea.

12.12 In tanti entrano in pista senza spingere più di tanto per avere pista libera per il primo time attack.

12.10 INIZIA LA SUPERPOLE! Apre la pit-lane.

12.07 Bautista è stato dominatore di questo Mondiale superbike in tutti i numeri: per raccontare la sua supremazia citiamo le 21 vittorie su 30 gare disputate, ossia il 70%.

12.03 Nelle prove libere del venerdì, Bautista è apparso decisamente più in palla rispetto al turco della Yamaha: dopo qualche gara di flessione in estate, è risalito negli ultimi appuntamenti e potrebbe meritatamente vincere questo campionato.

11.59 È già una giornata cruciale per quanto riguarda il campionato piloti: Alvaro Bautista potrebbe già chiudere i conti avendo 47 punti di vantaggio in dote su Toprak Razgatlioglu.

11.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Superpole valevole per il Gran Premio di Portimao, penultimo appuntamento del Mondiale superbike 2023.

L’undicesimo appuntamento del Mondiale Superbike si svolge nello spettacolare circuito di Portimao. Lo spagnolo Alvaro Bautista, in sella alla sua Ducati, arriva con un vantaggio di 47 punti sul pilota della Yamaha Toprak Razgatlioglu. Se Bautista guadagnerà almeno 15 punti sul pilota turco Razgatlioglu, potrebbe vincere nuovamente il titolo mondiale, rendendo la tappa finale a Jerez praticamente una formalità.

Tuttavia, nel mondo delle corse, nulla è scontato. Razgatlioglu, il talentuoso pilota turco su Yamaha, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Nonostante le statistiche non siano a suo favore, il suo spirito combattivo e la sua determinazione sono intatti. “Possono succedere tante cose, magari Alvaro commette un errore“, ha dichiarato Razgatlioglu alla vigilia della gara, lasciando intendere che la battaglia per il titolo è tutt’altro che conclusa.

