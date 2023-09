LIVE Sudafrica-Irlanda, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del big match del girone B dei Mondiali 2023 di rugby tra Sudafrica ed Irlanda. Sfida che vale il primato del girone e la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata.

Dopo i due successi contro Scozia e Romania, gli Springboks proveranno a fare lo sgambetto ad una delle formazioni favorite. Jaques Nienaber opera ben 13 cambi rispetto all’ultima uscita, con i soli Damian Willemse e Bongi Mbonambi confermati.

La selezione irlandese, che detiene il primato del ranking internazionale, sceglie invece di scendere in campo con ben 14 quindicesimi immutati dopo l’ottima vittoria contro Tonga. Coach Andy Farrell promuove tra i titolari il mediano di mischia Jamison Gibson-Park.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SUDAFRICA: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe, 10 Manie Libbok, 9 Faf de Klerk, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Steven Kitshoff. A disposizione: 16 Deon Fourie, 17 Ox Nche, 18 Trevor Nyakane, 19 Jean Kleyn, 20 RG Snyman, 21 Marco van Staden, 22 Kwagga Smith, 23 Cobus Reinach

IRLANDA: 15. Hugo Keenan 14. Mack Hansen 13. Garry Ringrose 12. Bundee Aki 11. James Lowe 10. Johnny Sexton 9. Jamison Gibson-Park 8. Caelan Doris 7. Josh van der Flier 6. Peter O’Mahony 5. James Ryan 4. Tadhg Beirne 3. Tadhg Furlong 2. Ronan Kelleher 1. Andrew Porter. A disposizione: 16. Dan Sheehan 17. David Kilcoyne 18. Finlay Bealham 19. Iain Henderson 20. Ryan Baird 21. Conor Murray 22. Jack Crowley 23. Robbie Henshaw.

La sfida tra Sudafrica ed Irlanda si giocherà allo Stade de France di Parigi con calcio d’inizio alle 21.00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match.

Foto: LaPresse