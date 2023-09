LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: Europa 10,5-5,5 USA, accorciano gli statunitensi con tre vittorie nei fourballs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.57 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con il riepilogo della giornata su OA Sport.

18.56 Arrivano dunque tre punti per Team Usa che si porta a -5 dall’Europa prima dell’ultima giornata di questa Ryder Cup.

18.54 Match 4: non trova il birdie il nordirlandese, arriva dunque la terza vittoria degli Usa che accorciano ulteriormente.

18.51 Match 4: terzo birdie di fila per Cantlay che costringe McIlroy a imbucare per il pareggio.

18.41 Match 4: par 5 alla buca 18.

18.31 Match 4: arriva un altro birdie di Cantlay che riporta la situazione in parità prima dell’ultima buca.

18.21 Match 4: par 3 alla buca 17.

18.18 Match 4: c’è il birdie anche di Cantlay, buca in pareggio, Europa avanti 1UP quando si passa alla 17.

18.15 Match 4: va a centimetri dall’eagle Rory McIlroy che chiuderà con ogni probabilità con il birdie.

18.06 Match 4: palla in green di McIlroy al par 4 della 16, situazione favorevole all’Europa.

18.01 Match 4: resta dunque da chiudere soltanto quest’ultimo match, arrivato alla 16 con l’Europa avanti 1UP.

17.58 Match 3: c’è la vittoria in 3 & 2 di Rose/MacIntyre su Thomas/Spieth, l’Europa allunga dunque 10,5-4,5

17.55 Match 4: buca pareggiata alla 15, si resta sull’1UP in favore dell’Europa.

17.45 Match 3: ottimo tee-shot di Rose alla 16, lo scozzese trova subito il green.

17.42 Match 3: non sbaglia Rose, l’Europa mantiene il 3UP quando restano tre buche da giocare.

17.39 Match 3: Thomas mette in cassaforte il par alla 15 mettendo pressione sugli europei.

17.30 Match 2: Arriva la vittoria in 2 & 1 di Homa e Harman su Fleetwood e Hojgaard con Team Usa che conquista dunque un altro punto. Europa-Usa 9,5-4,5.

17.28 Match 4: Birdie di Fitzpatrick/McIlroy che vanno avanti dopo le buca 13.

17.20 Match 3: allungano Rose/MacIntyre dopo la 13 con l’Europa che ora è 3UP.

17.15 Match 2: Fleetwood trova l’eagle tenendo viva la contesa dopo la 16.

17.09 Match 4: pareggio di birdie alla 13 tra Fitzpatrick/McIlroy-Cantlay/Clark, si resta in parità.

17.01 Match 2: Team Usa resta sul 3UP dopo la buca 15 avvicinando dunque il punto con l’Europa che dunque d’ora in poi potrà giocare solo per il pareggio.

16.58 Match 3: Rose e Macintyre vincono la buca 13 portandosi sul 2UP con gli americani Thomas/Spieth.

16.48 Queste le situazioni dei tre fourballas restanti: Fleetwood/Hojgaard (Europa)-Homa/Harman (USA -3UP); Rose/MacIntyre (Europa – 1UP)-Thomas/Spieth (Usa); Fitzpatrick/McIlroy (Europa)-Cantlay/Clark (Usa) tied.

16.41 Match 4: Si torna in parità dopo il birdie di Team Usa alla 11.

16.38 Match 2: con il birdie di Hojgaard l’Europa vince la buca 14, Usa ora a 3UP.

16.32 Match 1: imbuca Burns che chiude il confronto, il primo punto del pomeriggio è di Team USA con Morikawa/Burns che vincono in 4 & 3.

16.29 Match 1: arrivati sul green della 15, si potrebbe decidere il match in favore di Team USA che è sul 4UP.

16.26 Match 1: Hovland non trova il green con il secondo colpo.

16.23 McIlroy attacca troppo l’angolo con il tee-shot alla 11 finendo per colpire uno spettatore.

16.17 Birdie sia per Homa che per Fletwood alla 13, Team Usa resta sul 4UP.

16.14 Match 1: altro errore dalla cortissima distanza di Morikawa, l’Europa vince la buca 14 e tiene viva la contesa.

16.11 Match 2: Homa e Harman vincono un’altra buca e ora sono 4UP dopo la 12.

16.08 Gran secondo colpo di Morikawa alla 14 che apparecchia agli Usa il match-point per il Match 1.

16.05 Team Usa avanti dunque per ora nei Match 1 e 2 mentre l’Europa è davanti in 3 e 4.

15.59: Match 1: Morikawa commette un errore clamoroso e fallisce il pareggio, gli USA sono 5UP

15.56: Match 3: Alza l’asticella Justin Rose! Col birdie regala il vantaggio all’Europa alla 10! 1UP Europa

15.51: Match 1: Morikawa!!! Lo statunitense MVP della seconda parte di giornata. Trova il birdie e regala il 6UP agli USA quando mancano 6 buche. L’Europa può giocare solo per il pareggio ma serve più di un miracolo

15.49: Match 2: Homa pareggia il birdie e gli USA restano 3UP

15.47: Match 2: Hojgaard trova il birdie e costringe gli USA a non sbagliare alla 11

15.35. Match 3: Justin Rose alla 9 sfrutta al meglio i primi due colpi e trova il birdie regalando la parità all’Europa

15.33: Match 1: Brutte notizie per l’Europa dalla buca 1. Hovland fallisce il birdie e gli Usa volano a 5UP dopo la buca 11. Punto quasi in ghiaccio per gli americani

15.32: Match 2: Fleetwood con il birdie riesce ad accorciare le distanze per l’Europa alla buca 10. 3UP per gli USA

15.31: Match 1: Morikawa trova il birdie alla 11

15.22: Match 4: Fitzpatrick e McIlroy sprecano l’occasione con due putt comunque complicati per il birdie e si va per il pareggio anche alla 8 con il par di Cantlay. 1UP l’Europa

15.17: Match 1: Magia di Hovland che riesce a stare nel par ed evita la sconfitta alla buca 10. USA 4UP e match compromesso per l’Europa

15.10: Match 2: Costano carissimi gli errori degli europei nei secondi colpi della buca 9 e gli USA con Homa e Harman che si aggiudicano il punto e portano gli USA 4UP

15.08: Match 1: Europei in difficoltà anche in buca 10 in questo match. Doppio errore per Hovland e Aberg

15.04: Match 2: Eruopa in difficoltà alla buca 9

15.02: Match 4: Fitzpatrick sbaglia di poco il putt per il birdie, Cantley non sbaglia e pareggia anche la buca 7. Resta 1UP Europa

14.55: Match 1: Niente da fare per Hovland, Morikawa imbuca alla 9 per il birdie e gli USA salgono a 4UP. Match compromesso

14.54: Match 1: Par di Burns alla buca 9, ci proverà Hovland per il birdie

14.52: Match 4: buca 6 ancora in parità e l’Europa resta 1UP

14.49: Match 2: buca 8 in parità, gli USA restano 3UP

14.46: Match 3: Errore di MacIntyre alla buca 7, non sbaglia Thomas che riporta gli USA 1UP. Tre sfide in vantaggio per il team statunitense

14.36: Match 3: Spieth non imbuca e dunque l’Europa si riporta in parità grazie a Rose e MacIntyre dopo 6 buche

14.35: Match 3: Rose trova il birdie alla 6, tocca a Spieth

14.34: Match 1: Buca 8 in parità e restano 3UP gli USA

14.33: Match 4: McIlroy non completa l’opera e l’Europa con la buca 5 in parità resta 1UP

14.30: Match 2: per un soffio gli Usa non riescono a prendere ulteriore vantaggio. Buca 7 in parità ma USA 3UP

14.23: Match 4: McIlroy! Avvicina la buca al primo colpo alla 5 e potrebbe regalare un ulteriore vantaggio all’Europa

14.18: Match 2: Rose con un putt perfetto da una decina di metri pareggia la buca 5 e gli USA restano 1UP

14.16: Match 2: Homa scatenato! Ancora un birdie che regala agli USA il 3UP

14.14: Match 1: Buca 7 in parità, l’Europa non si sblocca e restano 3UP gli USA

14.11: Match 4: McIlroy regala il primo vantaggio all’Europa con un birdie alla 4. 1UP l’Europa

14.03: La controffensiva americana è partita. Match 1: 3UP USA, Match 2: 2UP USA, Match 3: 1UP USA, Match 4: Tied

14.02: Match 23: Alla buca 4 sbaglia il putt Rose, non sbaglia Spieth che regala il vantaggio agli USA 1UP

14.00: Match 1. Burns scatenato! Sesta buca in due colpi, birdie e 3UP Usa

13.59: Match 4: McIlroy sbaglia il putt che avrebbe dato l’1UP all’Europa

13.58: Match 2: per questione di centimetri Homa non indovina il putt e la buca 5 si chiuderà in parità

13.57: Match 2: Birdie di Fleetwood ma gli americani possono puntare all’eagle

13.54. Burns e Morikawa vanno all’assalto della buca 6 e in due colpi si avvicinano tantissimo alla buca

13.48. Match 3: Spieth non sbaglia un putt non impossibile e respinge l’assalto degli europei. Incontro in parità dopo tre buche

13.45: Dopo gli errori di Hovland e Aberg, ci pensa Burns a piazzare il birdie e a portare gli USA a 2UP

13.44: Match 2: L’errore di Hojgaard dopo un primo tiro fantastico, regala il 2UP agli USA. Dopo il primo tiro di Hojgaard sembrava vinta la quarta per gli europei e invece…

13.42: Match 2: Homa!!! Putt perfetto da 15 metri!

13.34: Match 2: doppio errore su putt non impossibili per Hojgaard e Fleetwood che falliscono la possibilità di pareggiare il conto nella buca 2. Restano 1UP gli USA

13.31: Match 3: Spieth non sbaglia e pareggia la buca 2

13.30: Match 3: Rose fallisce il putt per vincere la buca 2

13:30 Match 1. HOVLAND! Si carica il norvegese, che dopo un perfetto tee shot piazza il birdie che dimezza lo svantaggio. USA avanti 1UP dopo 4 buche.

13:29 Match 2: gran colpo di Hojgaard. Il danese mette in mostra tutta la sua potenza giungendo vicino alla bandiera della buca 3 con il secondo colpo.

13:26 Match 4: Cantlay sbaglia un putt corto. Grave errore dell’americano, che regala il pareggio della buca 1 agli europei.

13:22 Match 2: buca due chiusa in parità. Homa/Harman conservano il vantaggio di 1UP.

13:21 Match 1: ancora molto bene Sam Burns e Collin Morikawa. La coppia americana piazza il birdie alla buca 3 portandosi al comando per 2UP sugli scandinavi Viktor Hovland e Ludvig Aberg.

13:17 Prime fasi dei fourballs pomeridiani. Come da pronostico gli USA sono partiti alla carica nel tentativo di ridurre il pesante gap in vista dei match singoli domenicali.

13:13 Match 3: Macintyre imbuca un difficile putt siglando il pareggio alla buca 1 in questo terzo incontro.

13:09 Lo speaker ufficiale presenta i protagonisti del quarto ed ultimo fourball odierno. Tee shot time per gli europei Fitzpatrick/McIlroy e per gli americani Cantlay/Clark.

13:05 Per la prima volta in questa Ryder Cup gli Stati Uniti comandano in due match. Siamo però appena agli albori dei fourballs del sabato.

13:03 Match 1: Aberg manca il birdie putt. Buca 2 pareggiata con entrambe le squadre che non vanno oltre il par.

12:59 Match 2: difatti arriva il vantaggio statunitense, con Homa che piazza il birdie dell’1UP USA.

12:55 Parte anche il terzo incontro. Per l’Europa il duo Rose/Macintyre, USA che rispondono con Thomas/Spieth.

12:53 Match 2: prima buca favorevole anche in questo caso agli americani. Molto bene Max Homa, decisamente il più brillante dei suoi.

12:48 Team USA chiamato a giocare dei fourballs iper aggressivi. Le 7 lunghezze da recuperare costringono la squadra di Zac Johnson ad imbastire una difficile rimonta sin da questo pomeriggio per evitare la passerella europea nei match singoli.

12:43 Match 1: non arriva il birdie di Hovland, che sbaglia il putt decisivo. Ne approfittano gli americani, che con Burns firmano il primo punto del pomeriggio portandosi 1UP.

12:40 Tee shot time anche per il secondo match, quello che vede opposto il duo europeo Fleetwood/Hojgaard a quello americano Homa/Harman.

12:37 Match 1: forma smagliante per Hovland, che a breve giocherà il birdie putt per iniziare forte anche questo fourballs.

12:33 Si alzano i cori dei tifosi europei. Clima sugli spalti sensazionale, aiutato anche dal clima estivo che in questi giorni sta riscaldando il centro sud dello Stivale.

12:28 Match 1: si riparte con i tee shot della buca 1.

12:27 Ricordiamo le regole del fourballs. A dispetto dei foursomes, in cui i due componenti della squadra si alternano, in questo caso ognuno dei due giocatori ha la propria palla a disposizione. Potremo dunque assistere a strategie differenti.

12:26 Il boato del pubblico accoglie il ritorno sul percorso di Hovland/Aberg e Burns/Morikawa.

12:25 Rieccoci amici di OA Sport. Sta per ricominciare la seconda giornata della Ryder Cup 2023. Sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club è tutto pronto per i fourballs!

12:02 Fourballs che inizieranno alle 12.25 con il match 1 che vedrà opposti gli europei Hovland e Aberg agli americani Burns e Morikawa. Ci prendiamo una piccola pausa, a tra poco!

12:01 Match 4: sbaglia ancora Schauffele. Arriva il 2&1 per Rahm ed Hatton. L’Europa vola sul 9,5-2,5 dopo il 3-1 dei foursomes. Non c’è storia per ora.

11:58 Luke Donald e Zac Johnson comunicano le scelte per gli imminenti fourballs. Di seguito l’elenco dei 4 match:

11:54 Match 4: tee shot della 17 incredibile di Jon Rahm, che sfiora l’hole-in-one portando l’Europa ad un passo dall’incamerare un nuovo punto.

11:50 Match 4: precisissimo il putt di Hatton, che mette pressione sui rivali inducendo Schauffele al clamoroso errore. Europa che torna 1UP quando ci apprestiamo a seguire i tee shot della buca 17.

11:46 Match 4: tee shot della 16 che sorride agli americani, in posizione d’attacco.

11:43 Intanto dalla Gran Bretagna arrivano indiscrezioni su spaccature interne nel team USA, con i ribelli guidati da Patrick Cantlay.

11:40 Match 4. Non sbaglia invece Cantlay. Buca pareggiata, si procede ora con il par 4 della 16.

11:38 Match 4: putt di Hatton che sfiora l’imbucata. L’inglese si rammarica.

11:34 Match 4: in rough anche l’Europa, ma l’approccio di Jon Rahm è sicuramente migliore di quello dei suoi avversari.

11:30 Match 4: palla in rough per gli USA. Colpo difficile quello di Schauffele che infatti non centra il green. Ne può approfittare l’Europa.

11:26 Match 4: arriva il bogey della coppia europea alla buca 14. C’è quindi l’aggancio statunitense. Sfida in parità quanto mancano le ultime 4 buche.

11:24 Si gioca solo il match 4, con Rahm e Hatton avanti 1UP su Cantlay e Schauffele. In corso la buca 14.

11:22 Mattinata in cui quantomeno l’Europa conserva il cospicuo margine di vantaggio. Si può dire missione compiuta per gli uomini di Donald, che hanno già messo in cascina 2 punti.

11:20 Match 1: ANCORA RORY! Una sentenza il nordirlandese, che chiude i conti mettendo a segno un non banale putt alla buca 17. 2&1 per McIlroy/Fleetwood su Spieth/Thomas.

11:17 Match 3. Magia di Max Homa, il migliore tra gli americani. Arriva il primo punto pieno per la squadra di Zach Johnson. Homa/Harman si impongono per 4&2 su Lowry e Straka.

11:14 Match 4. Statunitensi che accorciano le distanze anche in questa sfida. Ottima intesa tra Cantlay e Schauffele, Europa avanti soltanto per 1UP dopo 13 buche.

11:12 La magia di McIlroy con il putt che ha chiuso la buca 15.

11:10 Match 1: disastroso tee shot di Justin Thomas. Europa che inizia ad intravedere la vittoria.

11:06 Match 1: non mollano Spieth e Thomas. Arriva il birdie degli americani che dimezzano lo svantaggio a due buche dal termine. Europa al comando per 1UP.

11:04 La situazione:

2UP McIlroy/Fleetwood – Spieth/Thomas (buca 16)

9&7 Hovland/Aberg – Scheffler/Koepka

Lowry/Straka – Homa/Harman 3UP

2UP Rahm/Hatton – Cantlay/Schauffele

11:02 Match 4. Par 5 della 12 in cui gli Stati Uniti mettono a segno l’eagle. Ottimo secondo colpo di Cantlay seguito dal comodo putt di Schauffele. USA che accorciano con l’Europa avanti di 2UP.

10:59 Match 3: corto il putt di Shane Lowry. Buca 14 pareggiata e USA che conducono sempre per 3UP.

10:57 Match 1: rispondono subito gli americani, che provano a riaprire la sfida grazie all’ottimo tee shot alla 16 di Jordan Spieth.

10:53 Match 1: RORY MCILROY!!! Esplode il Marco Simone! Putt spettacolare del veterano nordirlandese. Europa che torna 2UP a tre buche dal termine.

10:49 Match 4: manca il birdie putt Cantlay. Europa che ne approfitta con il putt in discesa di Rahm. 3UP dopo 11 buche per la coppia composta dallo spagnolo e da Hatton.

10:46 L’omaggio del Marco Simone Golf & Country Club al duo scandinavo composto da Hovland ed Aberg. Gli europei fanno la storia mettendo a segno la più larga vittoria di sempre in un foursome.

Viktor & Ludvig, history makers The Ryder Cup has been played for 96 years. Their 9&7 victory is the largest foursomes win ever.#TeamEurope | #RyderCup pic.twitter.com/PS8Jq1jRMm — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 30, 2023

10:44 Match 3: risponde presente la coppia Homa/Harman. Buca 13 chiusa in parità col birdie di entrambe le compagini. Americani che restano avanti 3UP a 5 buche dalla conclusione.

10:43 Match 3: che tee shot di Straka! L’austriaco sfiora l’hole-in-one sul par 3 della 13 ipotecando il birdie.

10:42 Intanto le telecamere ci mostrano uno Scheffler in preda alla delusione più totale. Due autentiche giornatacce per il numero uno dell’Official World Golf Ranking.

10:40 Match 1: accorciano le distanze Spiet e Thomas sfruttando i pasticci alla buca 14 di McIlroy/Fleetwood. Sfida che si riapre con gli europei avanti soltanto di 1UP.

10:38 Match 3: Homa ed Harman portano a casa la buca 12 con un perfetto eagle. Per gli americani 3UP su Lowry/Straka.

10:37 Match 4: buca 10 pareggiata con il par. Sia Rahm che Schauffele sfiorano il birdie con un putt in discesa.

10:34 Match 3: magia di Homa, che si mette a pochi centimetri dall’eagle alla buca 12. All’Europa serve un difficile putt per pareggiare.

10.29 Match 1: non sono messi per nulla bene McIlroy/Fleetowood alla 14, il nordirlandese non è riuscito a riportare la pallina nel fairway.

10.28 Match 4: sfortunato Cantlay, il suo approccio al green sfiora il primo taglio di rough a causa di un rimbalzo anomalo.

10.26 Match 1: finisce nel bunker il tee shot di Fleetwood alla 14, gli americani hanno reagito alla grandissima dopo un inizio molto complicato, quest’incontro potrebbe prorogarsi fino alla buca finale se l’inerzia del match dovesse rimanere questa.

10.25 Match 3: birdie di Homa alla 11, gli americani vanno sul 2UP.

10.25 Ecco la situazione di punteggio aggiornata:

Match 1, dopo 13 buche: McIlroy/Fleetwood 2UP su Spieth/Thomas

Match 2: Hovland /Aberg 9&7 su Scheffler/Koepka

Match 3, dopo 10 buche: Lowry/Straka 1DN su Homa/Harman

Match 4, dopo 9 buche: Rahm/Hatton 2UP su Cantlay/Schauffele

10.23 Match 1: c’è il birdie di Spieth alla 13, gli americani tornano sul 2DN quando mancano cinque buche alla fine.

10.22 Match 3: Straka sfiora il par alla 11, attendiamo la risposta degli americani.

10.21 Match 4: concessa la buca 9 a Cantlay/Schauffele, gli europei sono comunque in vantaggio di due buche.

10.20 Match 4: grave errore di Hatton con il putt alla 9, gli americani hanno la chance di recuperare una buca.

10.19 Match 1: tee shot della 13 straordinario per Justin Thomas, palla a pochi metri dalla banderina.

10.17 Match 4: approccio al green della 9 impeccabile di Jon Rahm.

10.16 Match 3: birdie di Homa/Harman alla 10, la coppia americana torna avanti nel punteggio.

10.14 Match 1: ce la fa il texano! Si rimane sul 3UP per McIlroy/Fleetwood.

10.13 Match 1: EAGLE DI FLEETWOOD ALLA 12! Spieth ha la possibilità di pareggiare la buca.

10.12 Divario quasi imbarazzante quello creatosi tra le due coppie, specie se consideriamo i profili dei giocatori in campo. La vittoria di Hovland/Aberg diventa la più larga della storia europea in un incontro di foursome, la precedente risaliva all’edizione 1979 quando Kite/Irwin sconfissero 7&6 Brown/Smith.

10.11 Match 2: KOEPKA/SCHEFFLER SI ARRENDONO! HOVLAND/ABERG VINCONO 9&7!

10.09 Match 1: fantastico secondo colpo di Rory McIlroy alla 12, i due britannici vanno per l’eagle in questa buca.

10.07 Match 2: approccio al green non perfetto di Aberg, i due scandinavi sono comunque messi meglio rispetto agli americani in questa buca.

10.06 Match 4: BIRDIE HATTON ALLA 8! 3UP per la coppia europea!

10.05 Match 2: Scheffler spedisce il suo colpo d’apertura nel bunker alla destra del green.

10.04 Match 2: Hovland trova il rough con il tee shot alla 11, forse il primo errore del norvegese in questa mattinata.

10.02 Match 1: BIRDIE FLEETWOOD ALLA 11! I due britannici tornano sul 3UP quando mancano 7 buche al termine.

10.01 Match 3: Lowry trova l’area di penalità con il tee shot alla 10.

10.00 Match 2: HOVLAND/ABERG VANNO SULL’8UP! E’ ormai fatta per i due scandinavi, ai quali serve semplicemente pareggiare una delle otto buche rimaste.

09.59 Match 3: non arriva il par per Homa/Horman alla 9, Lowry/Straka tornano nuovamente in parità!

09.58 Match 2: situazione ormai compromessa per Koepka e Scheffler anche alla buca 10, gli europei possono chiudere i conti già alla prossima buca.

09.57 Match 2: ottimo approccio al green della 10 per Hovland.

09.56 Match 1: spaziale il tee shot di Rory McIlroy! Gli europei vanno per l’eagle alla 11!

09.54 Match 1: finisce nel bunker il colpo dal tee di Thomas.

09.52 Match 1: Spieth sfiora il birdie alla 10, comunque gli americani recuperano una buca, riportandosi così sul 2DN.

09.50 Match 1: Fleetwood non riesce a portare la pallina sul green della 10, buca praticamente in mano alla coppia americana.

09.49 Match 4: Hatton prova ad aggredire il putt per il birdie, ma la pallina non raggiunge la buca.

09.48 Match 4: Schauffele va vicino al birdie alla 7.

09.47 Match 1: non si mette bene la situazione per McIlroy/Fleetwood, il nordirlandese non è riuscito a evitare nuovamente il bunker.

09.46 Match 1: ottimo approccio di Thomas al green della 10, vediamo come risponderà McIlroy dal rough.

09.44 Match 2: grandissimo putt di Hovland alla 9, Koepka è finito in acqua con il secondo colpo, buca praticamente assicurata per gli europei, 7UP dopo nove buche, parziale che ha dell’incredibile.

09.42 Match 4: birdie di Rahm alla 6! Gli europei salgono sul 2UP!

09.41 Match 3: par di Homa/Harman alla 8, gli americani tornano avanti nel punteggio.

09.38 Ecco la situazione di punteggio aggiornata:

Match 1, dopo 9 buche: McIlroy/Fleetwood 3UP su Spieth/Thomas

Match 2, dopo 8 buche: Hovland /Aberg 6UP su Scheffler/Koepka

Match 3, dopo 7 buche: Lowry/Straka TIED Homa/Harman

Match 4, dopo 4 buche: Rahm/Hatton 1UP su Cantlay/Schauffele

09.37 Match 1: BIRDIE FLEETWOOD ALLA 9! I due britannici vanno sul 3UP rispetto alla coppia statunitense.

09.35 Match 3: Lowry sbaglia il tee shot alla 8, Homa/Harman sono già nel green con il terzo colpo.

09.34 Match 1: McIlroy fa il suo e porta la pallina a pochi metri dalla buca 9 con il terzo colpo.

09.32 Match 4: Joe Rahm non trema e pareggia i conti alla 5, si rimane sull’1UP per la coppia del Vecchio Continente.

09.30 Match 4: Hatton sfiora l’eagle alla 5, Cantlay riesce a piazzare il birdie, attendiamo la risposta di Rahm.

09.28 Match 2: CONCESSA LA BUCA 8 A HOVLAND/ABERG! Scandinavi da sogno fino a questo momento, 6UP per la coppia europea!

09.27 Match 1: si fa dura la situazione per Spieth/Thomas alla 9, secondo colpo per il texano che è finito nuovamente nel rough.

09.27 Match 3: par di Homa alla 7, si rimane in parità in quest’incontro.

09.25 Match 2: da applausi il secondo colpo di Hovland alla 8, europei che hanno una grossa chance di centrare il birdie.

09.23 Match 3: Lowry si avvicina al birdie alla 7, attendiamo la risposta di Homa/Harman.

09.20 Match 1: non fallisce l’opportunità Justin Thomas, gli americani tornano sul 2DN.

09.19 Match 1: McIlroy manca il par alla 8, Thomas/Spieth hanno una ghiotta chance per recuperare una buca.

09.18 Match 4: Rahm non riesce a piazzare il birdie alla 4, si rimane sull’1UP per la coppia europea.

09.16 Match 1: approccio al green alla 8 per Fleetwood e Spieth, la pallina del Team USA è posizionata più vicino rispetto a quella europea rispetto alla bandierina.

09.14 Match 3: Homa sbaglia il putt per il par alla 6, Straka/Lowry ritornano in parità!

09.13 Match 2: non sbaglia il numero uno del mondo, si rimane sul 5UP per la coppia nordica.

09.11 Match 2: Aberg va vicinissimo al birdie alla 7, gli europei possono comunque conquistare la buca in caso di errore di Scheffler.

09.10 Match 3: secondo colpo poderoso di Straka alla 6, l’austriaco consegna un’occasione d’oro a Lowry per piazzare il birdie.

09.09 Match 4: errore gravissimo di Hatton con il putt alla 3, gli europei non arrivano al par e si rimane sull’1UP per Rahm/Hatton.

09.08 Match 4: Schauffele sfortunatissimo, il suo putt alla 3 non si imbuca per un’inezia.

09.08 Ecco la situazione di punteggio aggiornata:

Match 1, dopo 7 buche: McIlroy/Fleetwood 3UP su Spieth/Thomas

Match 2, dopo 6 buche: Hovland /Aberg 5UP su Scheffler/Koepka

Match 3, dopo 5 buche: Lowry/Straka 1DN su Homa/Harman

Match 4, dopo 2 buche: Rahm/Hatton 1UP su Cantlay/Schauffele

09.05 Match 1: errore di Spieth nel putt alla 7, si rimane sul 3UP per McIlroy/Fleetwood.

09.04 Match 3: Homa/Harman conquistano la buca 5, i due americani tornano sull’1UP.

09.02 Match 2: CE LA FA LO SVEDESE! I due giovani scandinavi sono 5UP sull’attuale numero uno del mondo e l’attuale detentore del PGA Championship.

09.01 Match 2: Koepka va vicino al birdie, ora Aberg ha l’occasione per andare sul 5UP dopo 6 buche.

09.01 Match 1: gran tee shot di Thomas alla 7, palla pienamente nel green.

08.59 Match 2: Hovland e Scheffler superbi con il secondo colpo, entrambe le coppie puntano al birdie alla 6.

08.58 Ecco la situazione di punteggio aggiornata:

Match 1, dopo 6 buche: McIlroy/Fleetwood 3UP su Spieth/Thomas

Match 2, dopo 5 buche: Hovland /Aberg 4UP su Scheffler/Koepka

Match 3, dopo 4 buche: Lowry/Straka TIED Homa/Harman

Match 4, dopo 2 buca: Rahm/Hatton 1UP su Cantlay/Schauffele

08.57 Match 3: Homa fallisce l’opportunità di andare sull’1UP, questo è l’unico incontro della sessione in corso in cui gli europei non sono in vantaggio.

08.56 Match 3: Straka sfiora il birdie alla 4, attendiamo al risposta degli USA.

08.55 Match 4: Rahm non imbuca alla prima chance utile, ma la buca 2 viene comunque conquistata dalla coppia europea!

08.53 Match 4: Rahm/Hatton hanno due putt a disposizione per portarsi sull’1UP.

08.53 Match 1: McIlroy non si prende alcun rischio, piazzando la pallina in mezzo al green vista la situazione di estremo favore alla 6.

08.50 Match 1: non esce la pallina sul secondo colpo di Thomas, Fleetwood/McIlroy hanno un’occasione d’oro per riprendersi la buca persa in precedenza.

08.49 Match 2: Aberg e Koepka non riescono a piazzare l’eagle, buca 5 pareggiata.

08.48 Match 1: si sta discutendo se la pallina americana è infossata nel terreno, situazione complicatissima per Spieth/Thomas.

08.47 Match 3: BIRDIE STRAKA ALLA 3! La coppia europea recupera lo svantaggio e torna così in parità!

08.45 Match 1: Spieth ha sbagliato completamente il colpo d’apertura alla 6, pallina che è sommersa nell’erba del rough.

08.44 Match 2: Hovland va vicino all’hole in one alla 5, buca con par 4! Risponde da far suo anche Scheffler però.

08.43 Match 3: Homa sfiora il birdie alla 3, attendiamo la risposta di Straka.

08.42 Match 2: Scheffler non imbuca con il secondo colpo alla 4, Aberg/Hovland si portano sul 4UP!

08.40 Ecco la situazione di punteggio aggiornata:

Match 1, dopo 5 buche: McIlroy/Fleetwood 2UP su Spieth/Thomas

Match 2, dopo 3 buche: Hovland /Aberg 3UP su Scheffler/Koepka

Match 3, dopo 2 buche: Lowry/Straka 1DN su Homa/Harman

Match 4, dopo 1 buca: Rahm/Hatton TIED Cantlay/Schauffele

08.39 Match 4: Schauffele non sbaglia, buca 1 pareggiata.

08.39 Match 2: Aberg sfiora la buca in uno alla 4! Posizione favorevole per andare sul 4UP per la coppia scandinava.

08.38 Match 1: regalo di McIlroy alla 4, il quale non raggiunge il par. Recupera una buca la coppia Spieth/Thomas.

08.37 Match 4: par di Hatton alla 1, vediamo la risposta della coppia americana.

08.36 Match 2: non sbaglia il putt il norvegese, buca 3 conquistata con un bogey! 3UP per Hovland/Aberg!

08.35 Match 2: doppio bogey per gli americani alla 3, Hovland/Aberg possono conquistare anche questa buca.

08.34 Match 1: Fleetwood vicino al colpaccio alla 2! Dal fairway l’inglese pizzica il bordo della buca con il secondo colpo, ma la pallina non ricade nel foro.

08.32 Match 2: regalone di Scheffler prima e Koepka poi, Hovland/Aberg possono addirittura conquistare la buca 3.

08.32 Match 3: birdie di Harman alla 2, gli americani vanno sull’1UP!

08.30 Match 2: si mette male la situazione di Hovland/Aberg alla 3, il norvegese sbaglia il terzo colpo con la pallina che torna indietro, allontanandosi dall’asta.

08.27 Match 1: non ce la fa il nordirlandese, buca 4 che viene pareggiata dalle due coppie.

08.26 Match 1: Thomas fallisce l’opportunità per il birdie, McIlroy ha la possibilità di andare sul 4UP.

08.25 Match 1: risponde da far suo il 30enne di Dallas, situazione praticamente identica per le due coppie alla 4.

08.24 Match 1: tee shot più che discreto per Fleetwood alla 4, vediamo la risposta di Spieth.

08.24 Match 2: intanto Hovland/Aberg hanno conquistato anche la seconda buca, 2UP per i giovani scandinavi.

08.22 Match 4: perfetto anche il tee shot di Jon Rahm, pallina a poche decine di metri dal green.

08.21 Match 4: driver in fairway per Cantlay, attendiamo la risposta di Rahm.

08.20 Match 4: entrati anche i giocatori protagonisti dell’ultima sfida, ovazione per Jon Rahm, MVP della giornata di ieri, il quale farà coppia con Tyrell Hatton. Per gli USA ci saranno Cantlay/Schauffele.

08.18 Match 1: bogey di Spieth alla 3! McIlroy/Fleetwood vincono anche la terza buca, portandosi così sul 3UP!

08.17 Match 2: putt da dimenticare per Scheffler, par non conquistato, Hovland/Aberg possono andare sul 2UP.

08.16 Match 3: Straka fallisce l’opportunità per vincere la buca, Harman non trema e pareggia la buca 1.

08.14 Match 3: Homa piazza un ottimo terzo colpo alla buca 1, palla a pochi passi dalla bandierina.

08.12 Match 2: in enorme difficoltà Scheffler, il numero uno del ranking fallisce anche il secondo colpo alla 2, però al contempo ha sbagliato anche Hovland, il quale non ha trovato il green dal rough.

08.11 Match 1: magistrale il secondo colpo di Fleetwood dal fairway! McIlroy ora ha la chance per conquistare anche la buca 3.

08.10 Match 1: colpo disastroso per Spieth! La palla finisce in mezzo al pubblico, McIlroy/Fleetwood possono andare già sul 3UP!

08.08 Match 2: buon colpo d’apertura per Koepka, mentre la pallina europea è finita nella zona già vista in precedenza con McIlroy/Fleetwood.

08.07 Match 3: Straka invece è implacabile al tee, palla in mezzo al fairway.

08.06 Match 3: altro tee shot sbagliato dagli americani, tutti colpi d’apertura statunitensi alla 1 finiscono sul rough di destra.

08.04 Match 2: Hovland sbaglia l’esecuzione del primo putt, l’Europa conquista comunque la buca visto il pasticcio degli americani, i quali non sono riusciti neanche a piazzare il bogey.

08.02 Match 1: BIRDIE FLEETWOOD ALLA BUCA 2! Doppio vantaggio per la coppia europea!

08.01 Match 3: entrano in campo anche i giocatori che daranno vita alla sfida numero 3: Lowry/Straka dovranno affrontare l’affiatata coppia americana Homa/Harman.

07.59 Match 1: Thomas e McIlroy riescono ad arrivare sul green, entrambi però sono decisamente lontani dalla bandierina.

07.58 Match 2: Aberg piazza la pallina sul green, la situazione è nettamente a favore dei due scandinavi, i quali si possono portare sull’1UP.

07.56 Match 2: Koepka colpisce le piante col secondo colpo, la palla non fa tanta strada.

07.55 Match 1: altro errore dal tee per la squadra americana, questa volta a sbagliare è stato Spieth.

07.53 Match 1: non imbuca McIlroy con il primo putt, ma la buca 1 viene comunque conquistata dall’Europa!

07.52 Match 2: colpo d’apertura perfetto per Hovland, l’Europa parte bene anche nel secondo incontro.

07.51 Match 2: tee shot disastroso per Scheffler, palla abbondantemente nel rough di destra.

07.49 Match 1: putt da dimenticare per Spieth, ora l’Europa ha due possibilità per portarsi immediatamente sull’1UP.

07.48 Match 2: fanno il loro ingresso sul terreno di gioco i giovanissimi scandinavi Hovland e Åberg, i quali sfideranno l’esperto Koepka e il numero 1 del ranking Scheffler.

07.47 Match 1: Thomas riesce ad arrivare sul green, ora McIlroy proverà a portarsi sull’1UP.

07.44 Match 1: grandissimo secondo colpo di Tommy Fleetwood, il quale regala la chance a McIlroy di conquistare la buca.

07.43 Match 1: riesce ad uscire dal rough Jordan Spieth, ora Fleetwood può arrivare sul green.

07.41 Match 1: nel frattempo sugli spalti è stato calato uno striscione dedicato a Severiano Ballesteros, leggenda del golf europeo che ha vissuto i momenti migliori a cavallo tra gli anni 80′ e 90′, scomparso 12 anni fa.

07.38 Match 1: anche il colpo d’apertura di McIlroy non trova il fairway, ma la posizione della pallina è decisamente più favorevole rispetto a quella americana.

07.37 Match 1: non inizia bene Thomas, il suo tee shot finisce nel rough di destra.

07.35 Terminata le presentazione delle coppie, si può iniziare.

07.32 Entrano i primi giocatori sul campo della buca 1, sfida d’altissimo profilo tra Rory McIlroy e Tommy Fleetwood contro Justin Thomas e Jordan Spieth.

07.30 Il capitano della squadra del Vecchio Continente, Luke Donald, ha deciso di mantenere salde le coppie che tanto bene hanno fatto nella scorsa sessione mattutina, avendo infatti piazzato un perentorio 4-0 con i foursomes. Johnson ha deciso invece di stravolgere il suo schieramento, puntando sulla coppia Spieth/Thomas in apertura e su Koepka in tandem con il numero 1 del mondo Scheffler contro la giovanissima accoppiata scandinava Hovland/Aberg.

07.25 Questi gli accoppiamenti valevoli per i foursomes di questa mattina:

Match 1 (7.35) – McIlroy/Fleetwood vs Spieth/Thomas

Match 2 (7.50) – Hovland /Aberg vs Scheffler/Koepka

Match 3 (8.05) – Lowry/Straka vs Homa/Harman

Match 4 (8.20) – Rahm/Hatton vs Cantlay/Schauffele

07.20 Nella prima giornata di quest’edizione della Ryder Cup, il Team Europe capitanato da Luke Donald ha egemonizzato quasi tutti gli incontri disputatesi ieri, chiudendo il programma con 6,5 a proprio favore, contro l’1,5 ottenuto dalla squadra americana, la quale non è riuscita a conquistare neppure un match. Lo scarto di 5 lunghezze a favore degli europei rappresenta il maggior divario di sempre creatosi nella giornata d’apertura, a pari merito con le edizioni 1975 e 2004.

07.15 Come nella giornata di ieri, il programma odierno prevederà quattro incontri al mattino e altrettanti il pomeriggio, con i primi che si disputeranno con la formula del foursome, mentre i secondi si giocheranno seguendo le regole del fourball.

07.10 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alla Diretta LIVE della seconda giornata della Ryder Cup 2023, in corso a Guidonia (RM), nel suggestivo panorama del Marco Simone Golf and Country Club.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata della Ryder Cup 2023. Sul percorso del Marco Simone Golf and Country Club di Roma si rinnova la sfida tra Europa e Team USA, con la compagine del Vecchio Continente che riparte dopo una sensazionale prima giornata.

La squadra capitanata da Luke Donald ha infatti brillato all’esordio, ed approccia al sabato capitolino portando in dote un vantaggio di 5 punti dopo il 6,5-1,5 del venerdì. Sugli scudi il norvegese Hovland, l’eterno nordirlandese McIlroy e lo spagnolo Rahm, che con due magie hanno impattato gli avversari nei fourballs pomeridiani.

Americani che ancora non hanno portato a casa un punto pieno, bensì soltanto tre pareggi dopo la debacle del mattino. Capitan Zach Johnson dovrà necessariamente mischiare le carte nei fourballs, per cercare di opporre resistenza a margine del disastroso avvio. Potrà puntare di sicuro su un ottimo Morikawa, tra i migliori dei suoi, oltre che sulla classe del numero uno del mondo Scheffler e sulla stella del circuito Liv Koepka.

FOURSOMES SABATO

7.35 – McIlroy & Fleetwood vs Spieth & Thomas

7.50 – Hovland & Aberg vs Scheffler & Koepka

8.05 – Lowry & Straka vs Homa & Harman

8.20 – Rahm & Hatton vs Cantlay & Schauffele

La seconda giornata della Ryder Cup inizierà con i foursome match alle 7.35. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport e Raisport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della storica sfida tra Europa e Stati Uniti.