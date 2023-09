CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.25 Si chiude dunque con cinque medaglie questa giornata conclusiva dei Mondiali di nuoto juniores per l’Italia che porta il bottino complessivo a 4 argenti e 8 bronzi.

19.24 E’ BRONZO ITALIA! Squalificate Usa e Nuova Zelanda, oro all’Australia (4’00″86), argento Canada (4’01″96) con l’Italia che scala terza, 4’03″34 il tempo delle azzurre.

19.21 Vincono gli Usa ma ci potrebbe essere una squalifica.

19.18 Partita l’ultima gara del Mondiale.

19.16 Azzurre che si presentano con il secondo tempo di accredito dietro soltanto all’Australia.

19.13 Per l’Italia in acqua Giada Gorlier, Francesca Zucca, Paola Borrelli e Sara Curtis.

19.11 Queste le squadre al via: Nuova Zelanda, Canada, Spagna, Australia, Italia, Giappone, Usa, Hong Kong.

19.10 Sarà la staffetta 4×100 mista donne a chiudere questa rassegna iridata giovanile.

19.09 Arriva dunque la quarta medaglia per l’Italia in questa giornata conclusiva dopo l’argento di Ballarati e i bronzi di Bacico e Ragaini.

19.08 Gli azzurri sono secondi in 3’38″00 alle spalle degli Usa (3’35″98). Bronzo Cina che chiude in 3’39″81.

19.07 ARGENTOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

19.05 Stati Uniti, Italia, Kazakistan a metà gara.

19.02 Parte la staffetta 4×100 mista uomini.

18.59 Presentazione delle squadre in corso.

18.56 Gli azzurri hanno il quarto tempo di accredito dietro a Usa, Australia e Kazakistan.

18.53 Per l’Italia in acqua Christian Bacico, Christian Mantegazza, Daniele Momoni e Davide Passafaro.

18.50 Spazio prima agli uomini: Giappone, Spagna, Kazakistan, Usa, Australia, Italia, Corea del Sud, Cina.

18.47 Si chiuderà ora con le 4×100 miste al maschile e femminile.

18.44 Oro Usa con Addison Sauickie che vince in 1’58″09 davanti alla canadese Julie Brousseau (1’58″10). Bronzo Usa con Leah Hayes che chiude in 1’58″19. L’azzurra Matilde Biagiotti è settima in 2’00″58.

18.41 Parte l’ultima finale individuale della serata e del Mondiale.

18.38 Tra poco al via i 200 stile libero donne:

1 BIAGIOTTI Matilde ITA

2 BROUSSEAU Julie CAN

3 JANSEN Ella Christina CAN

4 SAUICKIE Addison USA

5 HAYES Leah USA

6 GOLOVATY Daria ISR

7 CASEY Hannah AUS

8 WEBER Amelia AUS

18.35 La penultima gara individuale sarà quella dei 200 stile libero donne prima delle staffette che chiuderanno questo Mondiale juniores.

18.32 Oro Indonesia con Felix Viktor Iberle che vince in 27″39 davanti al danese Jonas Gaur (27″55). Bronzo Usa con Watson Nguyen che chiude in 27″85.

18.29 Al via i 50 rana uomini:

1 KOZHAKHMETOV Arsen KAZ

2 OKADOME Yamato JPN

3 NGUYEN Watson USA

4 IBERLE Felix Viktor INA

5 GAUR Jonas DEN

6 CHEN Joshua USA

7 BURNES Gideon Patrick AUS

8 RUIZ Xavier Yamil PUR

18.26 Ora un’altra premiazione poi si proseguirà con i 50 rana uomini.

18.23 Splendida rimonta per l’azzurro che chiude in 1’57″79 beffando Andrea Camozzi che è quarto in 1’57″92. Oro Cina con Xizhe Wang che in 1’56″22 rimonta il bulgaro Petar Petrov Mitsin (1’56″73).

18.22 BRONZOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA!!!!! RAGAINI E’ TERZO!!!

18.20 Partono i 200 farfalla uomini.

18.17 Altra breve interruzione per le premiazioni poi si ripartirà con altri due azzurri in acqua.

18.14 Si proseguirà con i 200 farfalla uomini:

1 RAGAINI Alessandro ITA

2 ZHANG Kevin CAN

3 DONGFANG Bill CAN

4 MITSIN Petar Petrov BUL

5 WANG Xizhe CHN

6 HITCHCOCK Drew USA

7 CAMOZZI Andrea ITA

8 KOSTAL Samuel SVK

18.11 Oro Australia con Olivia Wunsch che vince in 24″59 (nuovo record dei campionati) davanti alla statunitense Annan Olasewere (24″95). Bronzo Australia con Hannah Casey che in 25″07 beffa per pochi centesimi Sara Curtis che è quarta in 25″15.

18.08 Al via i 50 stile donne:

1 SLUSNA Lillian SVK

2 CASEY Hannah AUS

3 OLASEWERE Annam USA

4 WUNSCH Olivia AUS

5 CURTIS Sara ITA

6 LARSEN Caroline USA

7 PEDERSEN Zoe NZL

8 LEE Seoa KOR

18.05 Piccola pausa per le premiazioni delle gare precedenti.

18.02 Si proseguirà con i 50 stile libero donne dove l’azzurra Sara Curtis si presenta con il secondo tempo di accredito.

18.00 Oro Turchia con Kuzey Tuncelli che vince in 14’59″80, argento Corea del Sud con Junwoo Kim (15’01″94). Bronzo Cina con Zhanshuo Zhang che chiude in 15’11″94. Bertoni è ottavo in 15’27″58.

17.58 Tuncelli viaggia a ritmi da record del mondo di categoria ai 1400 mentre il cinese Zhang è risalito in seconda posizione, poi Nakamitsu.

17.55 Viaggia spedito verso l’oro Tuncelli, seguono Stancu, Nakamitsu ed Ellis, settimo Bertoni.

17.52 Scappa via Kuzey Tuncelli a metà gara, perde qualcosa Vlad Stancu mentre lo statunitense Luke Ellis risale in terza piazza.

17.49 Allunga Tuncelli seguito da Stancu ai 500 metri, poi Albayrak, Bertoni passa settimo.

17.46 Sono Albayrak, Tuncelli (Turchia) e Stancu (Romania) a fare l’andatura in avvio.

17.43 Al via i 1500:

1 NAKAMITSU Ryo JPN

2 ELLIS Luke USA

3 ALBAYRAK Emir Batur TUR

4 TUNCELLI Kuzey TUR

5 STANCU Vlad Stefan ROU

6 ZHANG Zhanshuo CHN

7 SZOBOTA Nathan USA

8 BERTONI Filippo ITA

17.40 In acqua per l’Italia in corsia 8 c’è Filippo Bertoni.

17.37 La prossima finale in programma sarà quella dei 1500 stile libero uomini.

17.34 Oro Bosnia con Lana Pudar che vince in 57″77 davanti alla statunitense Leah Shackley (58″29), bronzo Giappone con Mizuki Hirai (58″35).

17.31 Partono i 100 farfalla donne.

17.28 Piccola pausa per le premiazioni poi il programma ripartirà.

17.25 Si prosegue con i 100 farfalla donne:

1 RAYMOND Victoria CAN

2 JANSEN Ella Christina CAN

3 HARTMAN Bailey USA

4 HIRAI Mizuki JPN

5 SHACKLEY Leah USA

6 PUDAR Lana BIH

7 KIM Doyeon KOR

8 BOYD Isabella AUS

17.22 L’azzurro sale sul podio chiudendo in 1’59″33 dietro all’ucraino Oleksandr Zheltiakov (1’56″13) e allo statunitense Daniel Diehl (1’59″83). Daniele Del Signore è settimo in 2’02″14.

17.20 BRONZO ITALIA! CHRISTIAN BACICO E’ TERZO!

17.17 Si prosegue con i 200 dorso uomini, due azzurri in gara:

1 del SIGNORE Daniele ITA

2 MARTINEZ SOTA Ivan ESP

3 MALDARI Caleb USA

4 ZHELTIAKOV Oleksandr UKR

5 DIEHL Daniel USA

6 FOREMAN Alexander John AUS

7 BACICO Christian ITA

8 NORMAN Aiden CAN

17.15 Oro Canada con Alexannde Leipage che vince in 2’44″70 davanti alla giapponese Mina Nakazawa (2’25″57). Bronzo Estonia con Eneli Jefimova che chiude in 2’26″29. Francesca Zucca è sesta in 2’28″86.

17.12 Partita la gara, l’azzurra Francesca Zucca è in corsia 1.

17.09 Al via i 200 rana donne:

1 ZUCCA Francesca ITA

2 JEFIMOVA Eneli EST

3 PINEDA Nayara ESP

4 LEPAGE Alexanne CAN

5 NAKAZAWA Mina JPN

6 PARK Sieun KOR

7 PENG Amaris CAN

8 VASS Brigitta ROU

17.07 Ballarati chiude in 49″05 alle spalle dello statunitense Maximus Williamson che vince in 48″45, bronzo Australia con Edward Sommerville (49″16).

17.05 ARGENTOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! LORENZO BALLARATI E’ SECONDO!

17.02 Parte la prima gara del programma pomeridiano.

17.00 Tra poco al via i 100 stile libero con due azzurri in acqua:

1 SENC-SAMARDZIC Filip CAN

2 BLACKMAN Nikoli Matthew Harold TTO

3 SANSONE Pedro BRA

4 WILLIAMSON Maximus USA

5 SOMMERVILLE Edward AUS

6 PASSAFARO Davide ITA

7 NENADIC Vlaho CRO

8 BALLARATI Lorenzo ITA

16.55 Saranno diversi gli azzurri protagonisti, a partire da Passafaro e Ballarati nei 100 stile libero, poi Zucca nei 200 rana, Del Signore e Bacico nei 200 dorso, Bertoni nei 1500 stile libero, Curtis nei 50 stile (con il secondo miglior tempo di accredito), Ragaini e Camozzi nei 200 farfalla, Biagiotti nei 200 stile libero fino alle due 4×100 miste che chiuderanno la kermesse.

16.50 A Netanya (Israele) si assegnano le ultime medaglie di questa rassegna iridata giovanile.

16.45 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale della sesta e ultima giornata dei Mondiali di nuoto juniores 2023.

