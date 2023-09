A che ora la MotoGP oggi su TV8? Programma gara GP Misano 2023, programma, streaming

Siamo giunti ufficialmente alla domenica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, assisteremo alle tre attesissime gare che andranno a consegnare 25 punti di estrema importanza per la corsa al titolo.

La giornata, come tradizione, prenderà il via alle ore 09.45 con il warm-up della MotoGP. Team e piloti avranno a disposizione gli ultimi 10 minuti per trovare il giusto assetto e scegliere le gomme sulle rispettive moto. A partire dalle ore 11.00, invece, si inizierà a fare sul serio. Si incomincerà con la classe più leggera con Daniel Holgado che proverà a difendere la sua leadership, dopo due cadute nelle ultime 4 gare.

Alle ore 12.15 sarà la volta della Moto2. In questo caso Pedro Acosta proverà a confermarsi in vetta alla classifica generale, con Tony Arbolino che appare in un momento di difficoltà dopo un ottimo avvio. Il piatto forte della domenica di Misano sarà, ovviamente, la gara della MotoGP che scatterà alle ore 14.00 con Jorge Martin e Marco Bezzecchi che lanciano la sfida a Francesco Bagnaia.

Il GP di Misano sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno visibili le tre gare. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO e tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2023

Domenica 10 settembre

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO – diretta su TV8, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO – diretta su TV8, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO – diretta su TV8, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Replica gara MotoGP su Sky Sport 1: ore 22.45

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: 17.00, 20.00, 22.00 e 00.00

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: Live Media / Valerio Origo