Moto3, David Alonso trionfa a Misano in volata, 10Â° Fenati e Holgado fuori dalla zona punti

Confronti senza soluzione di continuità in Moto3. La minima cilindrata si è esibita a Misano, dodicesima tappa del percorso mondiale, e sul circuito dedicato a un pilota temerario come Marco Simoncelli i piloti non si sono certamente tirati indietro, gettando il cuore oltre l’ostacolo per centrare il successo nei 20 giri previsti.

Un super David Alonso si è preso la vittoria in una volata a tre spettacolare. Il pilota colombiano del Team Aspar ha saputo leggere alla perfezione la situazione, approfittando anche degli errori altrui, prevalendo con 0.036 di margine sullo spagnolo Jaume Masiá (Leopard Racing) e di 0.201 Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo).

Una gara nella quale Masiá ha cercato di scappare fin da subito, sfruttando il via dalla pole, ma poi è stato abilissimo Oncu a riportare sotto alcuni membri del gruppone. Bravo Alonso a fare la sintesi tra velocità e sostanza, ottenendo da rookie la terza vittoria stagionale, dopo i sigilli in Gran Bretagna e in Catalogna. Il centauro sudamericano è quindi quinto nella classifica mondiale e in piena lotta per il titolo (-21 punti), in una graduatoria cortissima, visto che il leader Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) ha concluso fuori dalla zona punti a Misano, rimanendo a fermo a quota 161 punti.

A completare la top-10 di questo GP troviamo lo spagnolo David Munoz (BOE Motorsports) in quarta posizione a 0.764 davanti all’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 4.800, nonostante i suoi guai fisici, al giapponese Kaito Toba (SIC Squadra Corse) a 7.782, all’altro nipponico Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 7.862, all’iberico Ivan Ortola (Angeluss MTA Team) a 8.072, allo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 8.167 e al primo degli italiani, Romano Fenati (Rivacold Snipers), a 8.353. Più indietro gli altri centauri nostrani: Stefano Nepa 13°, Riccardo Rossi 18° e Filippo Farioli 21°.

