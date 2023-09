LIVE Moto2, GP Misano 2023 in DIRETTA: Acosta domina e va in fuga nel Mondiale, 2Â° Vietti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.56 Acosta torna dunque a vincere dopo un digiuno di quattro gare e allunga nel Mondiale a +34 su Arbolino, +65 su Dixon e +95 su Lopez e Canet in vista della trasferta asiatica.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di San Marino:

1 Pedro ACOSTA 37 35:30.145 35:30.145 1:37.027 Red Bull KTM Ajo Kalex 2 Celestino VIETTI 13 6.305 6.305 1:39.431 Fantic Racing Kalex 3 Alonso LOPEZ 21 3.684 9.989 1:37.351 CAG SpeedUp Boscoscuro 4 Tony ARBOLINO 14 1.355 11.344 1:37.867 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 5 Ai OGURA 79 1.098 12.442 1:37.318 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 6 Somkiat CHANTRA 35 0.718 13.160 1:36.930 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 7 Manuel GONZALEZ 18 0.747 13.907 1:37.775 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 8 Joe ROBERTS 16 6.443 20.350 1:37.667 Italtrans Racing Team Kalex 9 Filip SALAC 12 0.173 20.523 1:37.771 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 10 Mattia PASINI 34 1.236 21.759 1:37.925 11 Sergio GARCIA 11 0.230 21.989 1:38.022 Pons Wegow Los40 Kalex 12 Jake DIXON 96 0.911 22.900 1:37.662 GASGAS Aspar Team Kalex 13 Bo BENDSNEYDER 64 0.847 23.747 1:38.102 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 14 Marcos RAMIREZ 24 6.540 30.287 1:38.360 Forward Team Forward 15 Barry BALTUS 7 2.260 32.547 1:37.958 Fieten Olie Racing GP Kalex 16 Jeremy ALCOBA 52 6.126 38.673 1:38.577 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 17 Alberto SURRA 67 7.356 46.029 1:39.530 18 Borja GOMEZ 72 5.317 51.346 1:38.990 Fantic Racing Kalex 19 Taiga HADA 23 1.370 52.716 1:40.153 20 Sean Dylan KELLY 4 2.492 55.208 1:39.421 Onlyfans American Racing Kalex 21 Kohta NOZANE 5 0.122 55.330 1:39.865 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 22 Izan GUEVARA 28 -16.906 55.430 1:37.970 GASGAS Aspar Team Kalex 23 Lukas TULOVIC 3 -0.012 55.530 1:38.103 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex

Pedro Acosta vince da dominatore a Misano! 2° un fantastico Celestino Vietti, poi Lopez 3° davanti ad Arbolino e Ogura. 10° un fantastico Mattia Pasini, solo 12° Dixon.

ULTIMO GIRO! Acosta si invola verso la vittoria davanti a Vietti, mentre Lopez deve gestire 8 decimi di vantaggio su Arbolino.

-2 Ancora un piccolo errore di Lopez nel T1, con Arbolino che adesso è distante 7 decimi dal podio! Serve comunque un’impresa per conquistare la terza piazza.

-3 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Pedro ACOSTA 1 37 31:28.515 31:28.515 1:37.096 Red Bull KTM Ajo Kalex 2 Celestino VIETTI 1 13 2.212 2.212 1:36.768 Fantic Racing Kalex 3 Alonso LOPEZ 3 21 7.044 9.256 1:37.400 CAG SpeedUp Boscoscuro 4 Tony ARBOLINO 5 14 0.806 10.062 1:36.857 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 5 Ai OGURA 8 79 1.825 11.887 1:36.847 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 6 Manuel GONZALEZ 3 18 0.215 12.102 1:37.422 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 7 Somkiat CHANTRA 4 35 0.396 12.498 1:36.731 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 8 Filip SALAC 2 12 4.262 16.760 1:37.547 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 9 Joe ROBERTS 2 16 0.158 16.918 1:37.545 Italtrans Racing Team Kalex 10 Mattia PASINI 5 34 2.213 19.131 1:37.463 11 Sergio GARCIA 11 11 1.219 20.350 1:37.110 Pons Wegow Los40 Kalex 12 Bo BENDSNEYDER 3 64 0.393 20.743 1:37.994 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 13 Jake DIXON 1 96 0.153 20.896 1:37.778 GASGAS Aspar Team Kalex 14 Marcos RAMIREZ 2 24 6.240 27.136 1:37.662 Forward Team Forward 15 Barry BALTUS 2 7 2.146 29.282 1:37.819 Fieten Olie Racing GP Kalex

-3 Lopez salva una possibile caduta e rallenta il ritmo, Arbolino ne approfitta e si porta a 9 decimi dallo spagnolo!

-4 Alonso Lopez risponde ad Arbolino e conserva un margine di 1″4. Da segnalare in ottica iridata il 13° posto di Dixon, che rischia di uscire definitivamente dalla corsa per il titolo.

-5 Il discorso vittoria è ormai chiuso, a meno di clamorosi colpi di scena, mentre sembra ancora aperta la sfida per il podio tra Arbolino e Lopez.

-6 Arbolino vuole il podio!! Tony guadagna tre decimi nell’ultimo giro e si avvicina a 1″3 sulla terza piazza di Lopez!

-6 Vietti, dopo aver rischiato tantissimo in più di un’occasione, sembra aver ormai alzato bandiera bianca con la possibilità di portare a casa comunque una bella seconda posizione nel GP di casa.

-7 Arbolino passa Gonzalez e sale in quarta piazza, guadagnando virtualmente un paio di punticini preziosi nella classifica del Mondiale.

-7 Niente da fare, Vietti perde l’occasione e commette un paio di errori nel giro di poche curve, sprofondando a 1″5 da Acosta.

-8 Primo errore di Acosta, che va lungo e consente a Vietti di portarsi in scia!

-9 Vietti tiene nel mirino Acosta ma non riesce a scendere sotto il mezzo secondo di distacco dal leader del Mondiale.

-9 Lowes ha quasi raggiunto il compagno di squadra Arbolino, mentre Gonzalez e Lopez stanno allungando nella lotta per il podio.

-10 Arbolino ha commesso un errore ma è riuscito a salvarsi da una possibile caduta, perdendo lo slancio per attaccare subito Gonzalez.

-11 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Pedro ACOSTA 1 37 18:53.265 18:53.265 1:36.631 Red Bull KTM Ajo Kalex 2 Celestino VIETTI 1 13 0.612 0.612 1:36.413 Fantic Racing Kalex 3 Alonso LOPEZ 3 21 4.502 5.114 1:37.073 CAG SpeedUp Boscoscuro 4 Manuel GONZALEZ 1 18 0.793 5.907 1:37.145 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 5 Tony ARBOLINO 4 14 0.780 6.687 1:36.897 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 6 Sam LOWES 2 22 0.520 7.207 1:37.014 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 7 Filip SALAC 3 12 1.279 8.486 1:37.989 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 8 Ai OGURA 5 79 0.822 9.308 1:37.055 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 Somkiat CHANTRA 2 35 0.228 9.536 1:37.524 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 10 Joe ROBERTS 3 16 0.696 10.232 1:36.938 Italtrans Racing Team Kalex 11 Mattia PASINI 6 34 1.542 11.774 1:37.466 12 Bo BENDSNEYDER 3 64 0.950 12.724 1:37.444 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 13 Jake DIXON 1 96 0.922 13.646 1:37.357 GASGAS Aspar Team Kalex 14 Sergio GARCIA 8 11 0.209 13.855 1:37.357 Pons Wegow Los40 Kalex 15 Fermín ALDEGUER 6 54 1.747 15.602 1:37.310 CAG SpeedUp Boscoscuro

-12 Stabile sui 6-7 decimi il gap tra Acosta e Vietti. Il gruppo inseguitore è ormai lontanissimo, con Lopez 3° che deve guardarsi le spalle da Gonzalez e Arbolino.

-13 Che duello! Ultimo giro in 1’36″2 di Acosta e 1’36″1 di Vietti che firma il nuovo record della pista in gara!

-14 Vietti risponde ad Acosta e si riavvicina a 7 decimi grazie ad un giro strepitoso in 1’36″2! Arbolino adesso è 5°, dopo la caduta di Canet.

-14 Canet a terra! Colpo di scena nella lotta per il podio. Lo spagnolo è scivolato alla staccata di curva 14.

-15 Acosta continua ad allungare leggermente giro dopo giro e porta il suo vantaggio a 8 decimi su Vietti e 1″1 su Canet. Quarto Lopez a 2″8, quinto Gonzalez a 3″6 e sesto Arbolino a 4″1.

-16 Il recupero di Arbolino si è un po’ plafonato in questa fase, con i primi quattro che girano più veloce e si allontanano. Resta invece alla portata il quinto posto di Gonzalez.

-17 Impressionante Acosta, 1’36″2 e quasi tre decimi guadagnati nell’ultimo giro su Vietti e Canet. Lo spagnolo sembra imbattibile oggi a Misano, quindi Arbolino e Dixon devono provare a limitare i danni per il campionato.

-18 Caduta nelle retrovie per Dennis Foggia. Acosta prova lo strappo e guadagna qualche decimo su Vietti e Canet…

-19 I primi tre viaggiano fortissimo sul piede dell’1’36” basso, Arbolino non può perdere troppo tempo e si libera di Salac portandosi in sesta piazza.

-20 Arbolino nel frattempo sembra finalmente competitivo almeno ad inizio gara e raggiunge Salac, ma i primi tre si stanno allontanando…

-20 Acosta vuole subito scappare via e gira in 1’36″4! Rispondono per ora Vietti e Canet, mentre si stacca Lopez in quarta posizione.

-21 Arbolino scatenato! Tony supera anche Pasini ed il compagno di squadra Lowes, portandosi in settima posizione e lanciandosi all’inseguimento del sestetto di testa.

1° giro/22 Arbolino passa Roberts e sale in nona piazza, mentre Acosta prova a scremare il gruppo di testa con il suo ritmo.

12.16 PARTITI!!!! Acosta si prende la prima posizione davanti a Vietti, Canet, Lopez e Gonzalez. 7° Pasini e 10° Arbolino.

12.14 In corso il giro di formazione sul tracciato di Misano. A breve i piloti si schiereranno nuovamente in griglia per la partenza del 12° GP stagionale.

12.13 Si gareggia sulla distanza dei 22 giri. La gestione delle gomme potrà fare la differenza nell’ultima fase del GP.

12.11 Fari puntati in seconda fila su Mattia Pasini, capace di firmare il quinto tempo in qualifica gareggiando da wild card nel GP di casa con il team Fieten Olie Racing GP. Un risultato davvero notevole per il 38enne romagnolo, ormai impegnato a tempo pieno in cabina di commento per le telecronache di Moto2 e Moto3 su Sky.

12.08 Da seguire con grande attenzione in ottica iridata il tentativo di rimonta di Arbolino e Dixon (gli unici avversari di Acosta in campionato) dalla nona e quattordicesima piazza. Tony dovrà inventarsi una nuova magia in partenza per poi cercare di ritrovare un passo competitivo in gara dopo le grandi difficoltà degli ultimi round.

12.04 Di seguito le prime sette file della griglia di partenza, in base ai riscontri delle qualifiche di ieri:

1 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX Q2 1’36.201 8 8 247.1

2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.281 5 8 0.080 0.080 250.0

3 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Maste KALEX Q2 1’36.421 3 8 0.220 0.140 247.1

4 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX Q2 1’36.424 8 8 0.223 0.003 247.1

5 34 Mattia PASINI ITA Fieten Olie Racing GP KALEX Q2 1’36.484 3 7 0.283 0.060 248.2

6 21 Alonso LOPEZ SPA +Ego SpeedUp BOSCOSCURO Q2 1’36.487 6 6 0.286 0.003 245.4

7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’36.534 6 9 0.333 0.047 246.0

8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’36.541 6 9 0.340 0.007 243.7

9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’36.559 5 9 0.358 0.018 247.7

10 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 1’36.639 3 9 0.438 0.080 248.2

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’36.649 4 7 0.448 0.010 247.7

12 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX Q2 1’36.722 3 9 0.521 0.073 246.0

13 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’36.816 4 9 0.615 0.094 246.0

14 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX Q2 1’36.889 4 6 0.688 0.073 248.2

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 1’36.919 6 9 0.718 0.030 246.0

16 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX Q2 1’37.207 8 10 1.006 0.288 243.2

17 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX Q2 1’37.215 5 9 1.014 0.008 246.0

18 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 1’37.245 4 8 1.044 0.030 247.7

19 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX Q1 1’36.859 6 9 (*) 0.183 250.0

20 8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX Q1 1’36.967 4 9 (*) 0.291 0.108 248.2

21 54 Fermín ALDEGUER SPA +Ego SpeedUp BOSCOSCURO Q1 1’36.992 7 8 (*) 0.316 0.025 246.0

12.00 Acosta nelle ultime settimane ha approfittato del crollo prestazionale di Arbolino per completare la rimonta e cominciare addirittura un tentativo di fuga in testa al Mondiale. Lo spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo sta disputando un weekend impressionante a Misano ed è il favorito principale per la vittoria di tappa insieme all’azzurro Celestino Vietti.

11.55 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTO2:

1 ACOSTA Pedro SPA 186

2 ARBOLINO Tony ITA 164

3 DIXON Jake GBR 142

4 CANET Aron SPA 116

5 LOPEZ Alonso SPA 100

6 VIETTI Celestino ITA 86

7 ALDEGUER Fermín SPA 84

8 SALAC Filip CZE 84

9 CHANTRA Somkiat THA 79

10 LOWES Sam GBR 74

11.50 Entra nel vivo la corsa per il titolo nella classe mediana del Motomondiale, con Acosta che ha una grande occasione quest’oggi a Misano per andare in fuga nella generale prima di volare in Asia per la fase decisiva della stagione.

11.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valevole come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Fari puntati a Misano Adriatico sulla sfida per il titolo iridato tra Pedro Acosta, Tony Arbolino e Jake Dixon, racchiusi in 44 punti quando mancano nove tappe al termine del campionato.

Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo è leader della generale a +22 sull’azzurro e +44 sul britannico, di conseguenza ha a disposizione quest’oggi una grande occasione per allungare ulteriormente e piazzare la sua prima vera fuga dell’anno in attesa della decisiva trasferta asiatica. Il 19enne di Murcia sta andando fortissimo sul tracciato romagnolo questo weekend ed è il favorito principale per la vittoria insieme a Celestino Vietti.

L’italiano, portacolori del Team Fantic, ha stampato una fantastica pole position ieri e sembra davvero l’unico in grado di poter mettere in difficoltà Acosta a Misano sulla lunga distanza. In ottica Mondiale, sarà importante monitorare il tentativo di rimonta di Arbolino e Dixon rispettivamente dalla nona e quattordicesima piazzola in griglia.

Appuntamento fissato dunque alle ore 12.15 per la partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023 di Moto2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del grande spettacolo del Motomondiale in quel di Misano: buon divertimento!

