Moto2, razzo Celestino Vietti! Pole a Misano davanti ad Acosta. 9Â° Arbolino in risalita

Celestino Vietti è in pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola! Nella classe Moto2 il piemontese piazza la seconda pole stagionale battendo Pedro Acosta e Manuel Gonzalez. Ottima quinta posizione per Mattia Pasini nonostante la caduta, mentre Tony Arbolino partirà dalla nona casella dopo esser passato dal Q1.

Nel Q1 è presente Tony Arbolino e la seconda forza del Mondiale al primo passaggio fa subito un gran giro: 1:36.790 per il ragazzo di Garbagnate Milanese, facendo una fotocopia del miglior crono fatto registrare in questo difficile weekend. Gli stanno davanti Bo Bendsneyder e Manuel Gonzalez di circa un decimo. Più indietro invece Dennis Foggia che al primo tentativo è ottavo a quasi quattro decimi dalla leadership. Arbolino che si migliora nella seconda run, portandosi a un millesimo dall’1:36.676 di Bendsneyder e mettendosi così in tasca il pass per il Q2. Centra la top 4 anche Zonta van den Goorbergh.

Nel Q2 parte forte Celestino Vietti che dimostra, dopo le ottime libere, di avere un gran passo sul giro secco: 1:36-7 il suo primo passaggio, appena inferiore a quello di un ottimo Mattia Pasini. I due italiani si migliorano al secondo tentativo: 1:36.414 per il pilota della Fantic Racing e 1:36.484 per il 38enne di Rimini. Arranca decisamente Pedro Acosta inizialmente: lo spagnolo dopo una negativa prima run rientra ai box. In crescita Arbolino con un crono da 1:36.593.

Arbolino giro dopo giro lima centesimi e si mette in quinta posizione appena dietro al compagno di squadra Sam Lowes. Acosta rientra in pista e rimette a posto le cose mettendosi al comando: 1:36.281: 133 millesimi più veloce di Vietti. Chi precipita è il suo avversario diretto per il Mondiale: Tony non riesce a migliorarsi dopo un buon inizio e precipita in ottava posizione, mentre Pasini finisce a terra quando stava lottando per la prima fila. Non fortunato invece Vietti che fa un grande giro da pole, ma gli viene cancellato per la bandiera gialla provocata da Alonso Lopez. Celestino non si scompone, ripete il suo gran giro e fa 1:36.201 che vale la pole position davanti ad Acosta e Gonzalez.

Foto: Valerio Origo