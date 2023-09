Moto2, Pedro Acosta trionfa in solitaria a Misano, 2Â° Vietti e 4Â° Arbolino

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP di Misano, dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Moto2. Sulla pista dedicata alla memoria del compianto Marco Simoncelli, lo spettacolo non è mancato e gli alfieri della media cilindrata si sono dati battaglia a caccia del massimo possibile, la vittoria.

Ha vinto il migliore della categoria, Pedro Acosta. Lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha saputo imprimere un ritmo decisamente veloce alla gara, riuscendo a piegare la resistenza di un ottimo Celestino Vietti (Fantic Racing), scattato dalla pole-position. Il centauro nostrano ha rischiato in più di una circostanza di cadere per essere in scia ad Acosta e ha pensato bene di portarsi a casa un podio. A completare la top-3 è stato lo spagnolo Alonso Lopez (+Ego SpeedUp) a 9.989.

Niente da fare per Tony Arbolino. Il lombardo, solo nelle qualifiche, è stato protagonista di una prova convincente quest’oggi, risalendo fino alla quarta posizione con la Kalex dell’Elf Marc VDS Racing Team, ma è mancato qualcosa per essere davanti a Lopez. Per lui un gap dalla vetta di 11.344. Il quinto centro stagionale di Acosta ha rafforzato la leadership dell’iberico, visti 211 punti, con Tony in seconda piazza a -34. Vietti è sesto a -105 da Pedro.

A completare la top-10 troviamo il giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Hona Team Asia) quinto a 12.442, il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) sesto a 13.160, lo spagnolo Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp) settimo a 13.907, l’americano Joe Roberts (Italtran Racing Team) a 20.350, il ceco Filip Salac (Team Gresini) nono a 20.523 e un Mattia Pasini (decimo) sorprendente che, dai microfoni di Sky Sport, è passato alla guida della Kalex Fieten Olie Racing GP (+21.759). In casa Italia, da segnalare il 17° posto di Alberto Surra (Forward Racing) a 46.029 e il ritiro di Dennis Foggia (Italtrans Racing Team).

