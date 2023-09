Moto2, Dixon batte Canet all’ultimo giro e vince il GP di Catalogna. 6° Acosta, fuori dai 15 Arbolino

Gara più movimentata del solito in Moto2 al Montmelò, con il britannico Jake Dixon che torna al successo dopo Assen e conquista la seconda vittoria della carriera (e dell’anno) aggiudicandosi il Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo round del Motomondiale. Il portacolori della GasGas è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza nella seconda parte della corsa e avendo la meglio nel testa a testa finale su Aron Canet.

Quest’ultimo deve quindi rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima affermazione in Moto2, raggiungendo nel frattempo quota 16 podi nella categoria. Terza posizione e miglior risultato nell’ex 250 cc per lo spagnolo Albert Arenas, che torna in top3 a oltre tre anni di distanza dall’ultima volta (Le Mans 2020 in Moto3).

Da segnalare la splendida rimonta del rookie Sergio Garcia fino al quarto posto, davanti a Manuel Gonzalez e al leader del Mondiale Pedro Acosta. Il giovane fenomeno del Team Red Bull KTM Ajo ha sfoderato un recupero eccezionale dalla terza fila in griglia fino alla prima posizione, per poi uscire però con le ossa rotte da alcuni duelli perdendo un po’ di lucidità e dovendosi accontentare di una sesta piazza. Disastro in ottica iridata per Tony Arbolino, 17° e fuori dalla zona punti con un ritmo lento dall’inizio alla fine.

Con il risultato di Montmelò, Acosta allunga in testa al campionato e può contare su un vantaggio di 22 punti su Arbolino, 44 su Dixon, 70 su Canet, 86 su Lopez, 100 su Vietti e 102 su Aldeguer e Salac.

ORDINE D’ARRIVO GP CATALOGNA MOTO2 2023

1 25 96 Jake DIXON GBR Asterius GASGAS Aspar Team KALEX 36’51.330 159.2

2 20 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 36’51.535 159.1 0.205

3 16 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36’52.357 159.1 1.027

4 13 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 36’53.588 159.0 2.258

5 11 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 36’53.992 159.0 2.662

6 10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36’54.994 158.9 3.664

7 9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36’55.569 158.9 4.239

8 8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 36’55.644 158.9 4.314

9 7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36’55.937 158.8 4.607

10 6 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 37’00.059 158.5 8.729

11 5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 37’00.806 158.5 9.476

12 4 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 37’00.926 158.5 9.596

13 3 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 37’01.151 158.5 9.821

14 2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 37’02.300 158.4 10.970

15 1 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 37’02.513 158.4 11.183

16 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 37’02.645 158.4 11.315

17 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 37’08.189 158.0 16.859

18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 37’09.677 157.9 18.347

19 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 37’16.867 157.3 25.537

20 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 37’17.118 157.3 25.788

21 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 37’17.518 157.3 26.188

22 73 Mattia RATO ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 37’20.773 157.1 29.443

23 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 37’26.538 156.7 35.208

24 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 37’30.693 156.4 39.363

25 28 Izan GUEVARA SPA Asterius GASGAS Aspar Team KALEX 37’43.416 155.5 52.086

26 55 Yeray RUIZ SPA Forward Team FORWARD 37’44.538 155.4 53.208

Non classificati

12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 28’44.339 155.5 5 laps

64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 14’49.797 150.7 13 laps

8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 12’30.273 156.4 14 laps

Non ha concluso il primo giro

67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD

Credit: MotoGP.com Press