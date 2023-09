Basket, Mondiali 2023: lâ€™Italia sfida la Slovenia di Doncic per il settimo posto. Ultima partita con la maglia azzurra di Gigi Datome

Ultima fatica per l’Italbasket al Mondiale 2023. Gli Azzurri, dopo aver perso contro la Lettonia (82-87) nel primo match per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, tornano in campo domani alle 10:45 contro la Slovenia di Luka Doncic nel match che assegna la settima ed ottava piazza del torneo iridato. La partita sarà importante anche per il ranking FIBA in ottica Preolimpico verso Parigi 2024.

La sfida di domani sancirà anche l’addio di Gigi Datome alla maglia azzurra. Il Capitano si era ritirato dal basket dopo la gara-7 delle Finali Scudetto vinta dalla sua Olimpia Milano, non prima però di aver difeso per l’ultima volta i colori della Nazionale. Il giocatore sardo sperava forse in un finale migliore per chiudere una carriera di altissimo livello, ma ha reagito da grande campione qual è con 20 punti piazzati in altrettanti minuti disputati nel ko di ieri contro la Lettonia. Il CT Gianmarco Pozzecco proverà a scuotere i suoi ragazzi, chiedendogli un piccolo sforzo finale per cercare di concludere nel miglior modo possibile un Mondiale dove l’Italia si è arrampicata fino ai quarti di finale – come non accadeva da un quarto di secolo – arrendendosi solo di fronte allo strapotere degli Stati Uniti. Pozzecco non ha fatto giocare ieri contro la Lettonia uno degli uomini migliori ovvero Simone Fontecchio, mentre Nicolò Melli e Stefano Tonut hanno chiuso entrambi in doppia cifra (10 ed 11 punti).

La Slovenia si era presentata al via del torneo iridato con obiettivi concreti: cercare di arrivare più in fondo possibile alla competizione, trascinata dalla sua stella Luka Doncic. I balcanici sembravano aver imboccato la strada giusta nelle prime due fasi, dove avevano perso soltanto contro la Germania dopo un filotto impressionante di quattro successi in altrettante partite disputate. Nei quarti di finale il Canada di Shai Gilgeous-Alexander è riuscito però a giocare una pallacanestro più efficace di quella messa in campo dagli sloveni, con il playmaker degli Oklahoma City Thunder che però ha finito anzitempo la sua partita insieme allo stesso Luka Doncic: i canadesi hanno poi dilagato fino al 100-83 con cui sono usciti vincitori della sfida che gli ha spalancato le porte verso la prima semifinale contro la Serbia di Bogdan Bogdanovic. E’ quindi facile prevedere una reazione rabbiosa della Point Guard in forza ai Dallas Mavericks, che cercherà di guidare la sua Nazionale anche nel Preolimpico in programma nel 2024 che mette in palio gli ultimi posti disponibili per le Olimpiadi di Parigi 2024.

