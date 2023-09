Su che canale vedere Macedonia-Italia stasera? Programma, orario, tv e streaming

E’ arrivato il giorno del debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale azzurra: il tecnico toscano guiderà per la prima volta la selezione del Bel Paese in questa serata nell’incontro valevole per le qualificazioni a Euro 2024 con la Macedonia del Nord. Una sfida importante per l’Italia, la cui situazione di classifica non è delle migliori: nel Girone C, gli azzurri al momento sarebbero costretti a disputare i playoff– garantiti con il terzo posto conquistato in Nations League – visti i soli 3 punti conquistati in due partite.

L’Italia arriva a quest’appuntamento dopo il terremoto creatosi con le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Commissario Tecnico: la FIGC è riuscita a sostituire l’allenatore marchigiano, il quale ha firmato un contratto fino al 2027 per diventare il nuovo CT dell’Arabia Saudita, con Luciano Spalletti, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Il toscano avrà il compito di ricostruire il progetto tecnico dell’ex allenatore degli azzurri attraverso i propri principi di gioco che lo hanno consacrato nella città partenopea la scorsa stagione.

Il match odierno non sarà da sottovalutare: nonostante sia una formazione complessivamente modesta per tecnica e qualità, la Nazionale macedone dispone di alcune individualità non indifferenti, tra cui la stella dei balcanici Eljif Elmas. Gli azzurri prima di tutto dovranno fare attenzione a non lasciarsi condizionare da ciò che è accaduto diciotto mesi fa, quando i macedoni hanno battuto l’Italia nell’ormai nota semifinale dei playoff per l’accesso ai Mondiali in Qatar, una ferita ancora aperta che farà fatica a rimarginarsi in fretta.

La sfida tra Macedonia del Nord e Italia, il cui via è programmato per le 20.45 di questo sabato allo Stadio Filippo II di Skopje (Macedonia del Nord), sarà visibile su Rai 1 in tv e su Rai Play in streaming, mentre OA Sport offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO MACEDONIA DEL NORD-ITALIA OGGI

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA MACEDONIA DEL NORD-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

