Basket, l’Italia perde anche contro la Slovenia e chiude il Mondiale all’ottavo posto

L’Italia chiude il Mondiale all’ottavo posto. La squadra di Gianmarco Pozzecco perde anche con la Slovenia, subendo il terzo ko consecutivo. Gli azzurri cedono per 89-85 contro Doncic e compagni al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto. L’Italia ha rimontato anche uno svantaggio di quindici punti, ma non è stata cinica e fredda nei possessi decisivi negli ultimi secondi.

Luka Doncic gioca una partita clamorosa, sfiorando la tripla doppia con 29 punti 10 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Mike Tobey (12) e Zoran Dragic (10). Agli azzurri non bastano i 22 punti di un ottimo Marco Spissu (6/11 dall’arco) e i 16 di Simone Fontecchio

Buon avvio degli azzurri con la tripla di Spissu e la schiacciata di Melli. Polonara vive il miglior momento del suo Mondiale e l’Italia tocca il +8 di vantaggio (12-4). La Slovenia ricuce lo strappo con Doncic, ma nuovamente l’Italia prova un altro mini-allungo con Fontecchio e Ricci (18-11). Ancora la stella dei Dallas Mavericks accorcia sul finale di quarto, chiuso avanti comunque dall’Italia per 18-15.

Il secondo parziale si apre con cinque punti consecutivi di Dragic. La reazione azzurra non si fa comunque attendere ed arriva con Ricci e Spissu, che riportano avanti la squadra di Pozzecco. Sempre il play sardo firma il +6 dall’arco e la Slovenia rimette in campo Doncic, che riporta subito avanti la sua squadra. Negli ultimi secondi botta e risposta dall’arco tra Doncic e Pajola, con la Slovenia avanti all’intervallo 42-41.

Al rientro dalla pausa lunga Hrovat completa un parziale di 7-0 per gli sloveni. Fontecchio sblocca gli azzurri dall’angolo, ma prima Tobey e poi Doncic fanno male alla difesa azzurra (55-44). Doncic firma anche il +15 (65-50) e l’Italia sembra crollare. Marco Spissu, però, non ha nessuna intenzione di mollare e riesce ad accorciare per gli azzurri con la tripla sulla sirena (60-70).

L’Italia non ha assolutamente voglia di chiudere mestamente il suo Mondiale e allora butta cuore ed orgoglio in campo. Un parziale di 16-6 in cinque minuti che ribalta completamente l’inerzia del match. Un ottimo Fontecchio, l’aggressività di Melli e anche il guizzo di Matteo Spagnolo valgono il pareggio (76-76). A poco più di tre minuti dalla fine arriva uno dei momenti più attesi della partita: Gigi Datome saluta il basket giocato ed è veramente meraviglioso l’abbraccio del capitano azzurro con tutta la squadra in campo. Saluta davvero un grandissimo campione del basket italiano. Il finale di partita è palpitante. Spissu trova la parità in penetrazione, poi Ricci con il tap in dà anche il +2 agli azzurri. Cebasek riporta avanti la Slovenia dall’angolo e purtroppo dall’altra parte arriva la tripla di Cebasek. L’Italia ha due ultimi attacchi disastrosi e finisce 89-85 per la Slovenia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – SLOVENIA 85-89 (18-15, 23-27, 19-28, 25-19)

Italia: Datome 1, Diouf, Fontecchio 16, Melli 6, Pajola 3, Polonara 13, Procida 3, Ricci 11, Severini, Spagnolo 6, Spissu 22, Tonut 4

Slovenia: Blazic, Cebasek 6, Dimec 8, Doncic 29, Dragic 10, Glas 3, Hrovat 5, Nikolic 7, K. Prepelic, B.Prepelic 7, Simar 2, Tobey 12

Credit Ciamillo