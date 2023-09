LIVE Italia-Cile, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: doppio cruciale, Volandri schiera Bolelli/Vavassori contro Barrios Vera/Tabilo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live del terzo incontro, il doppio, della sfida di Coppa Davis tra Italia e Cile: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sfideranno Tomas Barrios Vera ed Alejandro Tabilo in un match che può rivelarsi decisivo in ottica passaggio del turno.

Dopo la batosta subita contro il Canada, l’Italia è chiamata a vincere, possibilmente 3-0, contro il Cile di Nicolas Jarry e Cristian Garin. Gli azzurri sono ormai con le spalle al muro, la tripla sconfitta di mercoledì non lascia scampo ad ulteriori passi falsi. Il match di doppio sarà come sempre il terzo in programma.

Nel primo match è sceso in campo Matteo Arnaldi, che ha battuto in rimonta Cristian Garin. A seguire Lorenzo Sonego sfiderà Nicolas Jarry, ed infine si giocherà il doppio, che potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione. OA Sport vi augura buon divertimento con la Diretta Live di Italia-Cile.

Foto: La Presse