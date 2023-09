Calendario Coppa Davis 2023 oggi: orari partite sabato 16 settembre, programma, tv, streaming

Si svolgeranno quest’oggi altre partite valide per la Coppa Davis 2023. Nella giornata odierna si disputeranno i primi quattro incontri che conteranno per la terza e ultima giornata della fase a gironi: in palio per molte squadre ci sarà la qualificazione alla fase finale che si terrà dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna).

All’Unipol Arena di Bologna, sede del girone dell’Italia (l’A), andrà in scena, a partire dalle ore 15:00, la sfida tra Canada e Cile, un match che la stessa Italia dovrà guardare con grande attenzione. Infatti, in caso di 3-0 della compagine sudamericana, il Bel Paese sarebbe già sicuro dell’eliminazione prima dell’ultima sfida contro la Svezia, mentre in caso contrario i ragazzi di Filippo Volandri potrebbero continuare a credere in una qualificazione alla fase finale. Sempre alle ore 15:00, inizieranno la partita Serbia-Repubblica Ceca (gruppo C) al Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia (Spagna) e l’incontro Stati Uniti-Finlandia all’Arena Gripe Sports Centre di Spalato (Croazia), mentre alle 14:00 comincerà la sfida Australia-Svizzera (gruppo B) alla AO Arena di Manchester (Gran Bretagna). Tutti questi match saranno fondamentali per delineare ulteriormente le classifiche dei vari gironi, prima di avere il quadro completo domenica sera dopo le ultime partite.

La sfida tra Canada e Cile si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport HD fino alle 20:50 e su Sky Sport Tennis HD e in diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX e Rai Play fino alle 20:50 e poi Rai Play 2. Tutte le altre partite si potranno invece guardare solamente in diretta streaming su SuperTenniX.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023 OGGI

Sabato 16 settembre

Gruppo A

Ore 15.00: Canada – Cile all’Unipol Arena di Bologna (Italia) – Diretta tv su Rai Sport HD fino alle 20:50 e su Sky Sport Tennis HD

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Gruppo B

Ore 14.00: Australia – Svizzera alla AO Arena di Manchester (Gran Bretagna)

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Gruppo C

Ore 15.00: Serbia – Repubblica Ceca al Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia (Spagna)

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Gruppo D

Ore 15.00: Stati Uniti – Finlandia all’Arena Gripe Sports Centre di Spalato (Croazia)

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023 OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 20:50 e Sky Sport Tennis HD soltanto per Canada-Cile

Diretta streaming: per Canada-Cile Sky Go, NOW, SuperTenniX e Rai Play fino alle 20:50 e poi Rai Play 2. Per tutte le altre partite solo SuperTenniX

Foto: LaPresse