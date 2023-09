F1, gara 3 settembre: orario, programma GP Italia 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8

Manca sempre meno. Domani, alle ore 15:00 si corre finalmente il GP d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Monidale 2023 di Formula. Un evento chiaramente imperdibile per tutti gli appassionati italiani, desiderosi di assistere a una gara con la scuderia di casa, la Ferrari, protagonista.

E in effetti le prove del venerdì hanno lasciato ben sperare. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno infatti ben brillato, mandando un messaggio chiaro a tutti gli avversari. Fari puntati poi chiaramente su Max Verstappen, leader del Mondiale nonché pilota dei record, oltre che su Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sergio Perez, Oscar Piastri, Landro Norris e tanti altri.

Il GP d’Italia sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207 di Sky, oltre che su Sky Sport Summer (canale 201 del telecomando) e Sky Sport 4K (canale 213). Prevista inoltre anche una diretta gratis e in chiaro su Tv8. In streaming l’evento sarà disponibile su Sky Go, Now TV e Tv8.it.

Di seguito il riepilogo:

PROGRAMMA GP ITALIA 2023

Ore 15.00 Gran Premio d’Italia

