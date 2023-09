F1, la Ferrari fa la magia a Monza! Pole di Sainz davanti a Verstappen di 0.013! Terzo Leclerc

Carlos Sainz compie una delle più grandi imprese della sua carriera in Formula Uno e conquista una magica pole position per il Gran Premio d’Italia 2023, quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Si tratta della quarta partenza al palo per lo spagnolo della Ferrari, che ha regalato ai tifosi della Scuderia di Maranello una bella soddisfazione proprio a Monza nell’evento di casa nel corso di un campionato molto deludente.

1’20″294 è il crono che ha consentito a Sainz di prendersi la pole nel Tempio della Velocità battendo la Red Bull del dominatore Max Verstappen per soli 13 millesimi, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare del terzo posto a 67 millesimi dal compagno di squadra dopo aver faticato per tutte le prove libere a tenere il passo del 29enne nativo di Madrid. Completa la seconda fila in griglia George Russell con la Mercedes, davanti alla RB19 di Sergio Perez e alla Williams di Alex Albon.

In Q1 Red Bull e Ferrari sono gli unici team che possono permettersi di superare il taglio usando un solo treno di gomme hard nuove, mentre gli altri devono montare un secondo set. Verstappen chiude comunque al comando in 1’21″573 davanti ad Albon e Leclerc. Eliminati nell’ordine Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, la Haas di Kevin Magnussen e l’Aston Martin di Lance Stroll.

In Q2 i valori in campo non cambiano anche con la mescola media: Verstappen è il più veloce in 1’20″937 appena davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, mentre Perez paga tre decimi. Escluse dalla top10 le AlphaTauri di Yuki Tsunoda e Liam Lawson (ottimo 12° alla sua seconda qualifica in F1), la Haas di Nico Hulkenberg, l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la Williams di Logan Sargeant.

In Q3 Verstappen non è impeccabile nel primo tentativo di time-attack con gomme soft e le Ferrari ne approfittano, con Carlos Sainz che si prende la pole provvisoria in 1’20″532 per 32 millesimi su Leclerc e 99 sull’olandese della Red Bull. Ci si gioca tutto all’ultimo colpo, con i tre protagonisti di giornata che si alternano uno dopo l’altro in prima posizione fino alla zampata decisiva di Sainz. Lo spagnolo della Rossa fa esplodere il pubblico ferrarista di Monza e beffa Verstappen per 13 millesimi, mentre Leclerc è 3° a 67 millesimi davanti alla Mercedes di Russell. Solo 5° Perez con l’altra Red Bull, 6° un fantastico Albon con la Williams.

RISULTATI QUALIFICHE GP ITALIA F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:20.294 7

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.013 7

3 Charles LECLERC Ferrari+0.067 6

4 George RUSSELL Mercedes+0.377 7

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.394 6

6 Alexander ALBON Williams+0.466 6

7 Oscar PIASTRI McLaren+0.491 6

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.526 7

9 Lando NORRIS McLaren+0.685 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.123 6

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 5

12 Liam LAWSON AlphaTauri- – 5

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 4

15 Logan SARGEANT Williams- – 4

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

17 Pierre GASLY Alpine- – 2

18 Esteban OCON Alpine- – 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

20 Lance STROLL Aston Martin- – 2

Foto: Lapresse