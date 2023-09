LIVE Ciclismo, Europei U23 in DIRETTA: l’Italia punta in alto con e Busatto e De Pretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini U23 valida per i Campionati Europei di ciclismo su strada 2023! Dopo aver messo in archivio le prove cronometrate, vanno in scena le prove in linea per la rassegna continentale!

Tocca agli uomini U23 inaugurare il circuito del Col du VAM, vero cuore della manifestazione organizzata nel Drenthe, regione dei Paesi Bassi dove la bicicletta è religione. 136.5 km con un lungo tratto in linea completamente pianeggiante che parte da Hoogenveen. Al km 65 si entra nel circuito di 14 km da ripetere 5 volte, ognuna delle quali prevede nel finale la rampa di 600 al 5.9% con gli ultimi 150 metri in pavè, che sarà anche quella che porterà al traguardo all’ultima tornata.

Un percorso dunque che si apre a tantissime interpretazioni e che può premiare tanti tipi di corridore. Sembrano favoriti i velocisti più resistenti, ma veder premiato un attaccante da lontano non ci stupirebbe di certo. L’Italia punta dunque forte su Francesco Busatto, forse il più adatto in assoluto al percorso. La “seconda punta” sarà Davide De Pretto, anche lui con doti importanti di esplosività.

I rivali sono tanti e vengono da tante nazionali diverse: tra i grandi favoriti c’è il norvegese Per Strand Hagenes, vincitore nel marzo scorso di una corsa su percorso molto simile. Carte importanti anche per la Danimarca con Anders Foldager e Rasmus Pedersen, senza dimenticare il portoghese Antonio Morgado ed il belga Alec Segaert. La lista potrebbe andare avanti a lungo (comprendendo il neerlandese Tibor del Grosso e persino l’estone Madis Mikhels) tanto che il pronostico è “aperto”.

Si parte da Hoogenveen alle ore 9.30. Noi di OA Sport vi racconteremo la prova in linea riservata agli uomini U23 valida per i Campionati Europei di ciclismo su strada 2023 con la nostra DIRETTA LIVE tramite aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto. Non mancate!

Foto: LaPresse