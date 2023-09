VIDEO Italia-Cile 3-0, Coppa Davis 2023: highlights e sintesi. Il riscatto degli azzurri a Bologna

E’ arrivato il riscatto per l’Italia nel secondo incontro del Gruppo A di Coppa Davis 2023, della fase a gironi delle Finali di questa competizione. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 contro il Cile, vincendo i due singolari e il doppio e potendo ancora sperare nella qualificazione per i quarti di finale di Malaga, anche se bisognerà guardare con una certa attenzione cosa farà la compagine cilena contro il Canada, già qualificato.

Tre vittorie in rimonta per gli uomini di Filippo Volandri. Il primo a dare il via alle danze è stato Matteo Arnaldi, impostosi per 2-6 6-4 6-3 contro Cristian Garin, crescendo di livello dal decimo game del secondo parziale. Una grande dimostrazione di personalità del ligure che ha rinfrancato il gruppo.

E’ stata la volta di Lorenzo Sonego. Come era già accaduto in passato, il piemontese ha saputo tirar fuori il meglio al cospetto di un tennista, Nicolas Jarry, meglio classificato nel ranking ATP. Annullando quattro palle match nella seconda frazione, Sonny ha regalato il secondo punto all’Italia sullo score di 3-6 7-5 6-4.

A completare il quadro ci ha pensato il doppio formato dal citato Sonego e da Lorenzo Musetti che, sempre al terzo set, ha battuto la coppia cilena Barrios Vera/Tabilo con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 7-6 (2).

Di seguito il video degli highlights:

Foto: LaPresse