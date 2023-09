Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi: orari 8 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, proseguiranno oggi, venerdì 8 settembre, con la sesta giornata di gare, dedicata alle ultime semifinali ed agli ultimi recuperi al mattino ed alle finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche al pomeriggio.

L’Italia sarà protagonista al mattino con 6 equipaggi: 4 (3 olimpici ed 1 paralimpico) cercheranno Finale A e pass per Parigi 2024 nelle Semifinali A/B, mentre 2 (olimpici), ovvero le barche ammiraglie, cercheranno l’approdo in Finale A per poi andare a giocarsi il pass olimpico nell’ultimo atto di domenica.

Saranno invece 7 gli equipaggi azzurri impegnati nelle prime Finali del pomeriggio: 5 (non olimpici) disputeranno la Finale A, mentre 2 (1 non olimpico ed 1 paralimpico) saranno in gara nelle Finali B per il settimo posto assoluto.

La diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e su worldrowing.com. Di seguito il programma completo della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2023

Venerdì 8 settembre

09.35-11.35 Semifinali canottaggio e paracanottaggio – Rai Sport HD, Rai Play, worldrowing.com

09.35 Semifinali A/B singolo PR1 maschile (09.35 Giacomo Perini-CC Aniene)

09.55 Semifinali A/B singolo senior maschile (10.05 Davide Mumolo – Fiamme Oro)

10.15 Semifinali A/B singolo senior femminile

10.35 Semifinali A/B doppio senior maschile (10.35 Luca Rambaldi, Matteo Sartori – Fiamme Gialle)

10.55 Semifinali A/B doppio senior femminile (11.05 Stefania Buttignon-Fiamme Oro, Silvia Crosio-SC Amici del Fiume)

11.15 Ripescaggio otto senior maschile (13.33 Matteo Dalla Valle-Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo-Marina Militare/SC Telimar, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Gennaro Di Mauro-CC Aniene, Simone Venier-Fiamme Gialle, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Alessandra Faella-CUS Torino-timoniere)

11.25 Ripescaggio otto senior femminile (13.47 Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse, Linda De Filippis-SC Gavirate, Alice Gnatta-CUS Torino, Aisha Rocek-Carabinieri, Alice Codato-SC Gavirate, Silvia Terrazzi-SC Arno, Elisa Mondelli-SC Moltrasio, Veronica Bumbaca-Fiamme Oro/CUS Torino, Emanuele Capponi-Fiamme Gialle-timoniere)

13.05-16.25 Finali A specialità non olimpiche e non paralimpiche-RaiSportHD, RaiPlay, worldrowing.com

13.05 Finale D singolo pesi leggeri maschile

13.13 Finale D singolo pesi leggeri femminile

13.21 Finale C singolo pesi leggeri maschile

13.29 Finale C singolo pesi leggeri femminile

13.37 Finale B doppio PR3 misto (13.37 Elisa Corda-SS Murcarolo, Daniele Stefanoni-CC Aniene)

13.45 Finale B singolo pesi leggeri maschile

13.53 Finale B singolo pesi leggeri femminile (13.53 Ilaria Corazza – SC Timavo)

14.05 Finale A singolo pesi leggeri maschile (14.05 Niels Alexander Torre – Carabinieri)

14.15 Finale A singolo pesi leggeri femminile

14.31 Finale A singolo PR2 maschile (14.31 Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo)

14.49 Finale A doppio PR3 misto

15.05 Finale A due senza pesi leggeri maschile (15.05 Francesco Bardelli, Stefano Pinsone-RCC Cerea)

15.21 Finale A due senza pesi leggeri femminile (15.21 Serena Mossi, Elisa Grisoni-SC Lario)

15.37 Finale A quattro di coppia pesi leggeri maschile (15.37 Pietro Willy Ruta-Fiamme Oro, Luca Borgonovo-SC Gavirate, Nicolò Demiliani-SC Varese, Matteo Tonelli-CUS Torino)

15.53 Finale A due senza PR3 maschile

16.09 Finale A singolo PR2 femminile

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play e worldrowing.com.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo