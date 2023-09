Canottaggio, pass olimpico per Rambaldi/Sartori ai Mondiali! Otto femminile in finale, fuori lâ€™ammiraglia maschile

L’Italia del canottaggio spedisce ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 il doppio senior maschile e sale così a quota tre imbarcazioni ed otto atleti (più uno di riserva) qualificati, mentre nel paracanottaggio il singolo PR1 maschile è il primo ed unico equipaggio italiano a staccare il pass per le Paralimpiadi del prossimo anno in questa rassegna iridata: è questo l’esito della sessione mattutina dei Mondiali 2023 in corso a Belgrado, in Serbia.

L’otto femminile, inoltre, accede alla Finale A, dove domenica 10 verranno assegnate tutte le 5 carte olimpiche in palio, mentre non riesce nell’impresa l’ammiraglia maschile: nella prima parte della sesta giornata di gare, dedicata alle ultime semifinali ed agli ultimi recuperi, non riescono, invece, a conquistare la Finale A, e quindi dovranno provare a staccare il pass olimpico nella Finale B, il singolo senior maschile ed il doppio senior femminile.

Anche quest’oggi, seppur in maniera minore rispetto a quanto accaduto ieri, il campo di regata dell’Ada Ciganlija è stato battuto da un forte vento contrario, che ha parzialmente condizionato le gare odierne, col programma, già riscritto nei giorni scorsi, che stamane ha visto la riassegnazione delle corsie in base ai risultati dei turni precedenti, con condizioni varie da corsia a corsia.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior maschile (specialità in cui sono in palio 11 pass olimpici) Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) chiudono in seconda posizione nella prima semifinale in 6.23.94 e volano all’ultimo atto col terzo crono assoluto, staccando contestualmente il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Centra la Finale A l’otto senior femminile (5 pass) di Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (CUS Torino), Aisha Roce (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (SC Moltrasio) e Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), con Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone, che chiude quarto nell’unico ripescaggio in 6.29.37 e centra l’ultimo piazzamento utile per l’atto conclusivo, dove dovrà evitare l’ultimo posto per volare ai Giochi del prossimo anno.

Nel doppio senior femminile (11 pass) Stefania Buttignon (Fiamme Oro) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), le quali pur appartenendo ai pesi leggeri sono in gara nella categoria senior, chiudono al sesto ed ultimo posto nella seconda semifinale in 7.22.93, e vanno in Finale B, dove dovranno evitare l’ultimo posto se vorranno conquistare la carta olimpica.

Nel singolo senior maschile (specialità in cui sono 9 i pass olimpici a disposizione) Davide Mumolo (Fiamme Oro) si classifica sesto ed ultimo nella seconda semifinale in 7.14.96 e dovrà affrontare la Finale B, dove i migliori 3 staccheranno comunque il pass olimpico.

Nell’unico ripescaggio previsto manca l’accesso alla Finale A l’otto senior maschile (5 pass) di Matteo Dalla Valle (Fiamme Oro), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale (Marina Militare), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Simone Venier (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare) e Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), con Alessandra Faella (CUS Torino) al timone, che chiude quarto (erano due i posti a disposizione per l’ultimo atto) in 5.47.13 e passa in Finale B, dovendo così rinviare l’appuntamento con la carta olimpica alla Regata Finale di Qualificazione del prossimo anno.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile (specialità in cui sono 7 i pass paralimpici in palio) Giacomo Perini (CC Aniene) domina la prima semifinale in 9.18.90, ottiene il passaggio in Finale A col miglior crono assoluto e conquista la carta paralimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo