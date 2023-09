Canottaggio, tre ori e un argento per l’Italia nelle finali delle specialitÃ  non olimpiche

L’Italia raccoglie tre ori e due argenti nella prima sessione di finali, riservata alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia: sul bacino dell’Ada Ciganlija gli azzurri sono già in testa al medagliere. Completano il quadro dei risultati degli equipaggi italiani due decimi posti.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Titolo iridato per il due senza pesi leggeri maschile di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea), i quali dominano in 7.34.82, precedendo l’Ungheria di Bence Szabo e Kalman Furko, d’argento in 7.40.23 e la Moldavia di Dmitrii Zincenco e Nichita Naumciuc, di bronzo in 7.57.24.

Oro mondiale anche per il due senza pesi leggeri femminile di Serena Mossi ed Elisa Grisoni (SC Lario), a loro volta autrici di un monologo chiuso in 8:33.13, al termine del quale precedono la Germania di Luise Munch ed Eva Hohoff, all’argento in 8:40.64.

Si laurea campione del mondo anche il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), Luca Borgonovo (SC Gavirate), Nicolò Demiliani (SC Varese) e Matteo Tonelli (CUS Torino), in trionfo in solitaria in 6:29.42 davanti alla Germania di Max Von Buelow, Simon Klueter, Fabio Kress e Joachim Agne, secondi in 6:37.83.

Nel singolo pesi leggeri maschile Niels Alexander Torre (Carabinieri) conquista la medaglia d’argento con il secondo posto in 7.44.90 alle spalle della Svizzera di Andri Struzina, d’oro in 7.42.41, e davanti alla Polonia di Artur Mikolajczewski, di bronzo in 7.47.72.

Nel singolo pesi leggeri femminile titolo iridato all’Irlanda di Siobhan Mccrohan, prima in 8:47.96, davanti al Messico di Kenia Lechuga, seconda in 8:51.57, ed agli Stati Uniti di Sophia Luwis, terza in 8:52.48. In Finale B Ilaria Corazza (SC Timavo) è quarta in 8.43.18 e si classifica al decimo posto assoluto.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel doppio PR3 misto i 5 pass paralimpici vanno all’Australia, d’oro in 8:07.07, agli Stati Uniti, d’argento in 8:15.22, alla Francia, di bronzo in 8:27.09, alla Gran Bretagna, quarta in 8:29.59, ed alla Germania, quinta in 8:33.80. In Finale B Elisa Corda (SS Murcarolo) e Daniele Stefanoni (CC Aniene) si classificano quarti in 9.53.36 e chiudono i Mondiali al decimo posto assoluto.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel singolo PR2 maschile Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) centra una magnifica medaglia d’argento in 10.08.88 alle spalle dei Paesi Bassi di Cornelis De Koning, al titolo iridato in 9.48.32, e davanti alla Germania di Paul Umbach, al bronzo in 10.42.49.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo