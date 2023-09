Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei Under 21: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

Ricomincia dalla Lettonia il viaggio dell’Italia Under 21 verso i prossimi Europei di categoria.

Gli Azzurrini, guidati dal nuovo ct Carmine Nunziata, affronteranno la Lettonia venerdì 8 settembre nella prima giornata del girone di qualificazione.

La gara, con calcio di inizio alle 16.00 italiane, sarà visibile sulla Rai.

Foto: LaPresse