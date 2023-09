Lettonia-Italia, qualificazioni Europei Under 21: quando si gioca: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Si avvicina l’inizio del nuovo ciclo dell’Italia Under 21 che in panchina ha visto la promozione dall’Under 20 del ct Carmine Nunziata.

Gli Azzurrini cercano la qualificazione ai prossimi Europei di categoria in Slovacchia, previsti per il 2025.

L’Italia è inserita nel Gruppo A e venerdì 8 settembre affronterà la Lettonia nella prima gara del percorso verso la rassegna continentale di categoria.

Il match, con calcio di inizio alle 16.00, si potrà vedere sulla Rai.

Di seguito il calendario e il programma di Lettonia Under 21-Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, che si giocherà venerdì 8 settembre alle ore 16.00. La partita sarà trasmessa dalla Rai.

CALENDARIO LETTONIA-ITALIA UNDER 21

Venerdì 8 settembre



Ore 16.00 Lettonia U21-Italia U21 – Diretta tv su Rai2, diretta streaming su RaiPlay.

PROGRAMMA LETTONIA-ITALIA UNDER 21

Venerdì 8 settembre

Diretta tv : Rai2

: Rai2 Diretta Streaming: RaiPlay

Foto: LaPresse