Lazio-Atletico Madrid oggi in tv, Champions League: orario, canale, programma, streaming, formazioni

Inizia la campagna europea della Lazio. I biancocelesti, infatti, fanno il loro esordio nella Champions League 2023-2024 facendo il proprio ritorno nella massima competizione continentale per club. La prima partita non sarà certo di quelle semplici, dato che i ragazzi allenati da mister Maurizio Sarri aspettano al varco l’Atletico Madrid.

L’incontro prenderà scena alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma e vedrà la Lazio fronteggiare la compagine spagnola allenata dal Cholo Simeone. Subito 3 punti pesantissimi in palio, in un raggruppamento che vede ai nastri di partenza altre due squadre di alto livello come il Feyenoord e il Celtic Glasgow.

La Lazio vuole fare subito bella figura tornando dopo alcuni anni in Champions League provando a sfruttare il fattore casa. Dall’altra parte, però, l’Atletico Madrid sarà una rivale quanto mai pericolosa, sia per il livello della squadra sia per l’esperienza dei propri giocatori. Un successo potrebbe davvero indirizzare nella giusta maniera l’intero percorso di Ciro Immobile e compagni.

Il match tra Lazio e Atletico Madrid, valevole per il primo turno della Champions League sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Martedì 19 settembre

Ore 21.00 Lazio-Atletico Madrid – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Foto: LaPresse