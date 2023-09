Karate, Premier League Dublino 2023: Italia, tre medaglie e un movimento in grande salute

La quarta e ultima tappa della Premier League 2023 di karate, svoltasi nell’ultimi fine settimana in quel di Dublino, è andata ufficialmente in archivio e, come sempre, quando si conclude un evento del genere è tempo di bilanci.

L’Italia, una delle nazioni di riferimento della disciplina, ha dimostrato di esserci alla grande. Gli azzurri sui quadrati irlandesi hanno messo a referto 3 medaglie: un oro, un argento e un bronzo, a cui aggiungere ben 8 quinti posti; piazzamenti a ridosso del podio che comunque concorrono in maniera importante a creare la “cifra totale” di quanto fatto dalla pattuglia tricolore.

Michele Martina, negli 84 kg, è una realtà straordinaria e consolidata, così come Clio Ferracuti, che per pochissimo si è dovuta “accontentare” di un secondo posto nei +68 kg, mentre Gianluca De Vivo si è preso il terzo posto, nei +67 kg, avendo la meglio su Luca Maresca, in un confronto tutto italiano, a proposito del discorso complessivo e globale sul karate del Bel Paese.

Poi il “collettivo dei quinti posti” formato da Veronica Brunori, Syria Mancinelli, Giulia Angelucci, Angelo Crescenzo, Lorenzo Pietromarchi, Joseph Rossi e Matteo Fiore: per nessuno di loro è arrivata una medaglia, ma certamente un percorso fatto comunque di basi forti e possibilità di mettersi in luce anche nei prossimi appuntamenti internazionali.

L’Italia del karate quindi sta bene, anzi benissimo: può concentrarsi a pieno sulla volata finale del 2023 iniziando, in lontananza, a pianificare anche tutto il 2024.

