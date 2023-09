Juventus-Lazio oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Tutto pronto per rivedere in campo la Serie A 2023/2024. La massima serie italiana, dopo due lunghe settimane di stop è pronta ad allietare questo lungo weekend: le partite delle varie Nazionali in giro per il mondo sono terminate e adesso è tempo di rivedere i giocatori indossare nuovamente le maglie dei propri club. E una partita ricca di stelle pronte a brillare, aprirà proprio il 4° turno del campionato italiano: a partire dalle ore 15.00 di oggi, sabato 16 settembre, ci sarà infatti Juventus-Lazio. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono pronti ad aprire le porte dell’Allianz Stadium all’undici guidato dall’ex di giornata Maurizio Sarri.

I due tecnici toscani si affronteranno in un match che si preannuncia avvincente. La Vecchia Signora è reduce da tre partite caratterizzate da un solo scivolone: quello interno, per 1-1, contro il Bologna. Poi due successi netti contro l’Udinese alla prima (0-3) e l’Empoli (0-2), prima della sosta. I bianconeri vorranno quindi ottenere un ulteriore +3 ma occhio ai biancocelesti che, dopo un avvio shock, hanno ripreso a pedalare. Le batoste contro Lecce e Genoa sono servite alla Lazio perché nell’ultimo match giocato lo scorso 2 settembre al Maradona, Immobile e compagni, hanno battuto per 1-2 i campioni d’Italia, il Napoli di Rudi Garcia.

Insomma vedremo chi la spunterà tra le due formazioni quest’oggi, a partire dalle ore 15.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Lazio, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-LAZIO (16 SETTEMBRE)

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – 4° turno Serie A 2023/2024 – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Juventus-Lazio:

Diretta tv: Zona DAZN

Zona DAZN Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Indisponibili : Pogba

: Pogba Squalificati: –

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Indisponibili: –

Squalificati: –

Foto: LaPresse