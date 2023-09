Judo, sorteggiati i tabelloni degli Europei Junior 2023: quindici azzurrini teste di serie a L’Aia

Giornata di vigilia in vista delle prime gare dedicata come di consueto alla cerimonia di sorteggio dei tabelloni per i Campionati Europei Junior 2023 di judo, che si svolgeranno dal 7 al 10 settembre sui tatami dello Sportcampus Zuiderpark di Den Haag (L’Aia). Grandi aspettative per la spedizione azzurra, che si presenta in Olanda con 18 atleti (9 per sesso) da schierare nelle competizioni individuali dopo le sette medaglie dell’ultima edizione a Praga.

Sono ben quindici i judoka italiani inseriti nel novero delle teste di serie, a testimonianza di un movimento in salute ed in grado di sfornare giovani competitivi in tante categorie di peso. Fari puntati al femminile nei 52 kg sulla campionessa mondiale juniores in carica Giulia Carnà, che dovrà vedersela probabilmente ai quarti con la forte francese Beres nel cammino verso il Final Block. Nella stessa categoria, Micaela Sciacovelli sarà un outsider di lusso nella Pool D.

Percorso insidioso anche per la n.1 del seeding nei -57 kg Veronica Toniolo, che rischia di incrociare ai quarti l’imprevedibile svizzera Ndiaye, mentre Stefania Solina proverà a dire la sua nella Pool D. Obiettivo medaglia nei 63 kg per Antonietta Palumbo e Savita Russo, seconda e terza testa di serie che sperano di affrontarsi in un derby azzurro nell’eventuale semifinale. Doppia chance di podio anche nei 48 kg con Giulia Ghiglione e Sofia Mazzola, rispettivamente n.3 e n.7 del seeding e collocate nella parte bassa del draw. Bel Paese che punta in alto anche nei pesi massimi con Tiziana Marini, quarta testa di serie inserita nella Pool B insieme alla serba Bogdanovic.

Strada in salita verso le medaglie tra gli uomini nei 60 kg per Simone Aversa e Pietro Andreini, costretti a vedersela nei primi turni con dei francesi temibili. Nei 66 kg Valerio Accogli potrà recitare un ruolo da protagonista nella Pool C, da testa di serie numero due, mentre Vincenzo Pelligra sarà il vero osservato speciale nei 73 kg in qualità di n.1 del seeding. Final Block nel mirino anche per Fabrizio Esposito, punto di riferimento assoluto nella Pool B. Due carte da podio italiane anche nella -81 kg, con Bright Maddaloni e Alessandro Bellini in rotta di collisione in una eventuale semifinale da n.1 e n.4 del tabellone. Passando ai 90 kg, Tommaso Fava è la testa di serie più importante nella Pool D e proverà a farsi strada fino alle fasi finali, mentre Jean Carletti dovrà subito superarsi per battere al debutto il francese Bordin nei -100 kg.

Foto: IJF