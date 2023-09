Judo, Grand Slam Baku 2023: Italia femminile con le sue tre stelle, spedizione numerosa

La fase conclusiva della stagione sta per entrare definitivamente nel vivo per il judo internazionale, con la prossima tappa del World Tour che andrà in scena a Baku da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Il Grand Slam azero metterà in palio ben 1000 punti per i vincitori di ogni categoria, rappresentando dunque un evento molto importante in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024.

A meno di eventuali rinunce, l’Italjudo si presenterà in Azerbaigian con una squadra numerosa e competitiva, formata complessivamente da 19 atleti (12 donne, 7 uomini). Spedizione tricolore che si profila a trazione femminile, grazie alla presenza delle medagliate mondiali 2023 Assunta Scutto (numero 1 nella World Ranking List dei -48 kg), Odette Giuffrida (52 kg) e Alice Bellandi (78 kg).

Le altre judoka azzurre iscritte alla manifestazione sono ad oggi Francesca Milani (48 kg), Kenya Perna (52 kg), Thauany David Capanni Dias (57 kg), Carlotta Avanzato (57 kg), Flavia Favorini (63 kg), Nadia Simeoli (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Asya Tavano (+78 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg), tutte a caccia di punti preziosi nella Road to Paris 2024.

Settore maschile italiano rappresentato invece da Andrea Carlino (60 kg), Angelo Pantano (60 kg), Fabio Basile (66 kg), Elios Manzi (66 kg), Leonardo Casaglia (81 kg), Antonio Esposito (81 kg), Lorenzo Agro Sylvain (+100 kg). Al momento figurano nell’entry list del Gran Slam di Baku oltre 330 atleti provenienti da 60 nazioni.

Foto: IJF