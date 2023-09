Judo, prima giornata da sogno per l’Italia agli Europei Junior! 4 medaglie azzurre, CarnÃ  e Toniolo in trionfo

Non poteva cominciare meglio di così la spedizione italiana ai Campionati Europei Junior 2023 di judo, in corso di svolgimento a Den Haag (L’Aia). La giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile ha regalato forti emozioni, con la selezione tricolore che ha portato subito a casa ben quattro medaglie ed un quinto posto grazie ad una squadra femminile strepitosa. Bel Paese addirittura al comando del medagliere dopo il day-1 con 2 ori, 1 argento ed 1 bronzo davanti ad Azerbaigian, Turchia e Georgia che si sono spartite un successo a testa.

Veronica Toniolo era una delle due stelle della spedizione azzurra in Olanda e quest’oggi non ha tradito le aspettative, facendo valere il suo status di prima testa di serie del seeding nei 57 kg e conquistando all’ultimo tentativo utile (dall’anno prossimo diventerà senior a tutti gli effetti) la tanto agognata medaglia d’oro europea a livello juniores. La talentuosa friulana classe 2003 ha disputato una gara di grande spessore, vincendo tutti i match per punteggio tecnico e portando sul tatami gli importanti progressi effettuati in questa stagione nel World Tour (con tre podi tra Grand Slam e Grand Prix). “Veve” ha battuto nell’ordine l’ucraina Inna Shynkarenko (ippon), la quotata svizzera Binta Ndiaye (waza-ari), la spagnola Adriana Rodriguez Salvador (waza-ari al Golden Score) ed in finale la finnica Pihla Salonen con un bel sumi-gaeshi valutato waza-ari dopo oltre un minuto supplementare. Sempre nei 57 kg, Stefania Solina è stata subito eliminata dalla tedesca Natascha Lauber.

Percorso entusiasmante nei 52 kg per la numero uno del ranking mondiale juniores Giulia Carnà, che ha rispettato il pronostico della vigilia aggiudicandosi il suo primo titolo continentale giovanile della carriera. La diciottenne siciliana, già oro iridato Under 21 in carica, ha collezionato tre vittorie consecutive per punteggio tecnico con la polacca Karolina Siennicka (due waza-ari), la francese Lea Beres (waza-ari) e l’azera Aydan Valiyeva (ippon con leva articolare in ne-waza), prima di imporsi nell’atto conclusivo grazie alla squalifica diretta della spagnola Ariane Toro Soler, rea di aver appoggiato la testa a terra durante una proiezione. Nella stessa categoria, Micaela Sciacovelli ha sfiorato la medaglia di bronzo vincendo tre incontri e perdendo la finalina con Valiyeva dopo oltre 3 minuti di Golden Score.

Doppia medaglia azzurra nella 48 kg, con Sofia Mazzola e Giulia Ghiglione (entrambe al primo podio in un grande evento internazionale) che hanno vinto le rispettive Pool trovandosi poi l’una contro l’altra in semifinale. A spuntarla è stata la diciottenne palermitana per somma di sanzioni al Golden Score, ma in seguito nella finalissima non è riuscita nell’impresa contro la turca numero 1 del ranking mondiale juniores Merve Azak, dovendosi accontentare dell’argento. Ghiglione invece si è guadagnata il bronzo regolando la rumena Laura Bogdan per waza-ari di Uchi Mata dopo 1’30” supplementari.

In campo maschile gli azzurri in gara oggi hanno mancato purtroppo il Final Block, uscendo di scena nelle eliminatorie. Valerio Accogli, n.2 del seeding nei -66 kg, è stato molto sfortunato nel sorteggio e ha perso al debutto per waza-ari con il forte georgiano Tengo Zirakashvili (che è arrivato poi fino in fondo vincendo l’oro). Nella -60 kg Simone Aversa ha avuto la peggio al secondo turno con il belga Olivier Naert dopo aver battuto in precedenza il francese Roland Elion Gambou, mentre Pietro Andreini ha subito ceduto il passo al turco Yunus Emre Esenboga.

Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Junior 2023 di judo:

-48 kg F

1 Azak (Tur)

2 Mazzola (Ita)

3 Cuq (Fra) e Ghiglione (Ita)

-52 kg F

1 Carnà (Ita)

2 Toro Soler (Esp)

3 Valiyeva (Aze) e Djeriou (Ger)

-57 kg F

1 Toniolo (Ita)

2 Salonen (Fin)

3 Ndiaye (Sui) e Rodriguez Salvador (Esp)

-60 kg M

1 Imranov (Aze)

2 Veksler (Isr)

3 Naert (Bel) e Andreyan (Arm)

-66 kg M

1 Zirakashvili (Geo)

2 Rzayev (Aze)

3 Gago (Por) e Demirel (Isr)

Foto: IJF