Judo, Mondiali Junior 2023: l’Italia sogna in grande, 18 azzurri a caccia di punti pesanti per Parigi 2024

Archiviata un’edizione trionfale degli Europei Junior, la Nazionale Italiana Under 21 di judo mette nel mirino l’appuntamento più importante della stagione, che si terrà a Odivelas dal 4 all’8 ottobre. Il Mondiale Junior 2023, oltre alle medaglie iridate giovanili, assegnerà infatti punti pesanti anche in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024.

La manifestazione mette in palio gli stessi punti (700 ai vincitori, 490 ai secondi, 350 ai terzi classificati e così via) di un torneo Grand Prix e rappresenta dunque una grande occasione per tanti giovani in rampa di lancio che sognano di partecipare già alle Olimpiadi parigine del 2024. L’Italia si presenterà nella località portoghese con una delegazione molto ambiziosa, dopo il fantastico successo nel medagliere ai recenti Europei di categoria.

Giulia Carnà (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Bright Maddaloni Nosa (81 kg) e Jean Carletti (100 kg) sono reduci dal titolo continentale e vogliono fare doppietta, mentre ad oggi figurano nell’entry list dell’evento anche Giulia Ghiglione (48 kg), Asia Avanzato (48 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Thauany David Capanni Dias (57 kg), Antonietta Palumbo (63 kg), Agnese Zucco (63 kg), Tiziana Marini (+78 kg), Simone Aversa (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Vincenzo Pelligra (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Alessandro Bellini (81 kg) e Tommaso Fava (90 kg).

Di seguito la lista completa provvisoria degli atleti italiani iscritti ai Mondiali Junior di judo 2023:

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUNIOR JUDO 2023

FEMMINILE:

Giulia Ghiglione (48 kg), Asia Avanzato (48 kg), Giulia Carnà (52 kg), Micaela Sciacovelli (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Thauany David Capanni Dias (57 kg), Antonietta Palumbo (63 kg), Agnese Zucco (63 kg), Tiziana Marini (+78 kg).

MASCHILE:

Simone Aversa (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Valerio Accogli (66 kg), Vincenzo Pelligra (73 kg), Fabrizio Esposito (73 kg), Bright Maddaloni Nosa (81 kg), Alessandro Bellini (81 kg), Tommaso Fava (90 kg), Jean Carletti (100 kg).

Foto: IJF