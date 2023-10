Judo, Italia senza medaglie nella terza giornata dei Mondiali Junior a Odivelas. Giappone pigliatutto

Dopo due giornate straordinarie, l’Italia non riesce a prolungare il flusso positivo e resta a bocca asciutta nel day-3 dei Campionati Mondiali Junior 2023 di judo in corso di svolgimento a Odivelas, nei pressi di Lisbona. I tre azzurri impegnati quest’oggi sui tatami portoghesi sono stati tutti eliminati prima dei quarti di finale, uscendo dunque dalla lotta per le medaglie iridate.

Peccato soprattutto per Bright Maddaloni Nosa, campione europeo juniores in carica e n.1 del ranking mondiale U21 nei -81 kg, che ha pagato a caro prezzo un sorteggio sfavorevole incrociando uno dei due spauracchi giapponesi presenti in tabellone già agli ottavi e cedendo il passo proprio a Naoto Izawa per waza-ari awasete ippon dopo 3’06” di combattimento.

In precedenza la prima testa di serie del seeding aveva battuto al debutto per ippon il danese Djoni Askham. Nella stessa categoria, Alessandro Bellini ha sprecato una buona occasione perdendo ai sedicesimi con il moldavo Ciprian Gribinet per ippon al Golden Score dopo aver portato il suo avversario ad una sola sanzione dalla squalifica. Fuori all’esordio nei -90 kg anche Tommaso Fava contro lo spagnolo Aaron Santamaria Rodriguez (poi bronzo) per waza-ari al Golden Score.

Prosegue il dominio del Giappone, che vince altri tre ori nel Final Block odierno e raggiunge quota 7 titoli (sui 10 già assegnati sin qui) complessivi a Odivelas, garantendosi la certezza di chiudere al primo posto nel medagliere della manifestazione. L’Italia (1 oro, 1 argento e 2 bronzi) è stata invece scavalcata dall’Azerbaigian (1-2-0) e scivola in terza piazza.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata dei Mondiali Junior 2023 di judo:

-70 kg F

1 Mayu Honda (Jpn)

2 Cardoso (Bra)

3 Dengg (Aut) e Schuster (Slo)

-81 kg M

1 Amano (Jpn)

2 Loladze (Geo)

3 Arbuzov (AIN) e Izawa (Jpn)

-90 kg M

1 Kawabata (Jpn)

2 Talibov (Aze)

3 Duinovs (Lat) e Santamaria Rodriguez (Esp)

Foto: IJF