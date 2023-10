Judo, Jean Carletti e Tiziana Marini ai piedi del podio nella quarta giornata dei Mondiali Junior

Va in archivio con due ottimi risultati ma senza medaglie per i colori azzurri la quarta giornata dei Campionati Mondiali Junior 2023 di judo, in corso di svolgimento fino a domani in quel di Odivelas, nei pressi di Lisbona. L’Italia ha sfiorato il podio con i due atleti impegnati oggi sui tatami portoghesi, archiviando un doppio quinto posto e non riuscendo così ad eguagliare o migliorare lo storico record di medaglie (5, stabilito l’anno scorso a Guayaquil) in una singola edizione della rassegna iridata giovanile.

Piccola grande delusione soprattutto per Jean Carletti, laureatosi un mese fa Campione d’Europa Under 21 nella categoria fino a 100 kg e capace di spingersi quest’oggi fino alle semifinali con un ottimo cammino nelle eliminatorie (tre successi per punteggio tecnico contro il turkmeno Majanov, il tedesco Udsilauri e lo spagnolo Alvarez Rodriguez) prima di cedere in semifinale all’uzbeko Rustam Shorakhmatov e nella finale per il bronzo all’olandese Joes Schell. Brucia in particolare proprio l’ultima sconfitta, contro un avversario che il nostro portacolori aveva battuto agli ultimi Europei Junior di Den Haag.

Meno rimpianti e bella soddisfazione invece nei pesi massimi femminili per Tiziana Marini, che si ferma ad un passo dalla sua prima medaglia in un grande evento internazionale conquistando comunque una quinta piazza di spessore dopo aver regolato la rumena Miler e ai quarti l’olandese Sweers (oro continentale U21 in carica) per ippon. La judoka italiana ha poi perso in semifinale con la giapponese Mao Arai e nello spareggio per il bronzo con la brasiliana Katia Alves.

Il Bel Paese domani non prenderà parte al Team Event di fine manifestazione e conclude dunque il Mondiale di Odivelas in terza posizione nel medagliere a livello individuale con 1 oro (Veronica Toniolo nei -57 kg), 1 argento (Giulia Carnà nei -52 kg) e 2 bronzi (Asia Avanzato nei -48 kg, Micaela Sciacovelli nei -52 kg) dietro solo al Giappone (9-3-2) e all’Azerbaigian (1-2-0).

Di seguito il riepilogo dei podi della quarta giornata dei Mondiali Junior 2023 di judo:

-78 kg F

1 Kim Minju (Kor)

2 Derks (Ned)

3 Olaya (Col) e Bouvier (Fra)

+78 kg F

1 Arai (Jpn)

2 Mukunoki (Jpn)

3 Alves (Bra) e Lee Hyeonji (Kor)

-100 kg M

1 Arai (Jpn)

2 Shorakhmatov (Uzb)

3 Pavliukov (AIN) e Schell (Ned)

+100 kg M

1 Gureshidze (Geo)

2 Tataroglu (Tur)

3 Ertug (Tur) e Antoniou (Cyp)

Foto: IJF