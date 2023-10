Judo, Giappone in trionfo anche nella prova a squadre dei Mondiali Junior a Odivelas

Il Giappone chiude in bellezza un’edizione trionfale dei Campionati Mondiali Junior 2023 di judo e si impone anche nel Team Event in occasione dell’ultima giornata della rassegna iridata Under 21 andata in scena sui tatami di Odivelas, nei pressi di Lisbona. Dopo aver conquistato 9 titoli individuali (su 14), il Paese del Sol Levante raggiunge dunque quota 10 ori complessivi a fine manifestazione.

La selezione nipponica ha dominato la prova a squadre odierna, perdendo tre soli combattimenti in tutto il torneo e salendo sul gradino più alto del podio dopo aver battuto nell’ordine la Turchia agli ottavi per 4-2, l’Uzbekistan ai quarti per 4-0, il Brasile in semifinale per 4-1 e la Francia in finale per 4-0 grazie ai successi di Keita Hadano nei -73 kg, Mayu Honda nei -70 kg, Komei Kawabata nei -90 kg e Mao Arai nei +70 kg..

Medaglia d’argento quindi per la Francia, che ha perso nettamente l’ultimo atto dopo aver sconfitto in precedenza l’Azerbaigian per 4-2 ed il Portogallo in semifinale sempre per 4-2. Il team lusitano padrone di casa si è poi riscattato nella finale per il bronzo, regolando l’Uzbekistan per 4-2 e aggiudicandosi il terzo posto ex aequo con il Brasile, che ha avuto la meglio sulla selezione azera per 4-2 nell’altro spareggio per il bronzo.

Foto: IJF