Judo, i ranking olimpici aggiornati verso Parigi 2024. Italia virtualmente qualificata in 11 categorie, diversi atleti in bilico

Prosegue la lunga marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con il percorso di qualificazione del judo ancora in pieno svolgimento quando mancano poco più di nove mesi al momento in cui verranno stilate le graduatorie definitive per assegnare i pass a cinque cerchi. Nelle ultime settimane sono andati in scena il Grand Prix di Zagabria ed i Campionati Africani, quindi andiamo a scoprire la situazione provvisoria degli azzurri nei ranking.

Al momento l’Italia sarebbe qualificata in 11 categorie di peso individuali su 14 e avrebbe quindi la possibilità di partecipare anche al Team Event. Biglietto per Parigi ormai praticamente in tasca nei -48 kg (Assunta Scutto), -52 kg (Odette Giuffrida), -78 kg (Alice Bellandi), -73 kg (Manuel Lombardo) e -90 kg (Christian Parlati), ma l’obiettivo sembra alla portata anche nei -66 kg (Elios Manzi/Matteo Piras) e nei -57 kg (Veronica Toniolo o in alternativa Thauany David Capanni Dias con una grande rimonta).

Squadra tricolore in zona qualificazione diretta anche nei +78 kg (Asya Tavano) e -100 kg (Gennaro Pirelli), ma in queste categorie è ancora tutto in bilico. Ad oggi Antonio Esposito verrebbe ripescato tramite quota europea nei -81 kg e Martina Esposito sfrutterebbe nei -70 kg la riallocazione di una quota riservata ad un altro Continente, mentre resterebbero escluse la -63 kg femminile, la -60kg e la +100 kg maschile.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo i Campionati Africani 2023:

Uomini

-60 kg:

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 74° con 214 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 44ma con 436 punti; Agnese Zucco, 48ma con 360 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg:

