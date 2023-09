Judo, i convocati dell’Italia per il Grande Slam a Baku: 19 azzurri a caccia di punti olimpici

L’ottavo Grand Slam della stagione di judo andrà in scena a Baku (Azerbaijan). L’evento nella capitale andrà in scena dal 22 al 24 settembre e sarà il primo evento in cui il punteggio sarà valido al 100% alla chiusura del ranking olimpico. L’Italia punterà a essere protagonista con 19 azzurri (13 donne e 6 uomini). Spiccano Francesca Milani, Odetta Giuffrida, Alice Bellandi, Fabio Basile. Di seguito i convocati dell’Italia per l’evento nella capitale azera.

CONVOCATI ITALIA PER GRANDE SLAM BAKU

MASCHILE:

Andrea Carlino (60 kg)

Fabio Basile (66 kg)

Elios Manzi (66 kg)

Antonio Esposito (81 kg)

Leonardo Casaglia (81 kg)

Sylvain Lorenzo Agro (+100 kg)

FEMMINILE:

Francesca Milani (48 kg)

Assunta Scutto (48 kg)

Odette Giuffrida (52 kg)

Kenya Perna (52 kg)

Thauany David Capanni Dias (57 kg)

Carlotta Avanzato (57 kg)

Flavia Favorini (63 kg)

Nadia Simeoli (63 kg)

Martina Esposito (70 kg)

Irene Pedrotti (70 kg)

Alice Bellandi (78 kg)

Asya Tavano (+78 kg)

Erica Simonetti (+78 kg)

