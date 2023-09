Italian Baseball Series 2023: che rimonta Bologna! Fortitudo all’ultimo respiro in gara-3 e puÃ² chiudere la serie scudetto

Clamoroso quello che accade in gara-3 delle Italian Baseball Series 2023. Con una rimonta incredibile nell’ultimo inning, l’UnipolSai Fortitudo Bologna batte San Marino per 7-6 a Serravalle e si guadagna il fatto di giocare domani il primo match point per guadagnarsi il titolo di Campione d’Italia. Una serata, questa, che verrà a lungo ricordata per quanto accaduto nelle fasi finali.

Apertura con parecchi errori in quota San Marino che portano a segno Seferina sul singolo di Helder; pronta la reazione con Batista che, a sua volta, sfrutta qualche problema di troppo della difesa bolognese per pareggiare sull’1-1. Bertossi, nel secondo inning, va a sfruttare uno svarione di tiro dopo un singolo per andare in seconda base e, subito dopo, è ancora Seferina a dargli il via per la corsa del 2-1.

Bologna può recriminare per una terza base raggiunta da Helder e non concretizzata nella terza ripresa, ma le cose si fanno complicate nella parte bassa della quinta perché San Marino, tra singolo di Batista, errori difensivi e Ferrini mandato in prima intenzionalmente, riempie le basi. I due punti arrivano su altro singolo, stavolta di Angulo, che manda a casa Di Fabio e Batista.

Sul 3-2 a favore del club sammarinese arriva la parità bolognese con il fuoricampo di Liberatore, dalla parte bassa del sesto inning succede di tutto. Con due basi su ball e un colpito San Marino riempie le basi, e con il doppio di Batista entrano tre punti che sembrano chiudere tutto sul 6-3. Nessuno ha fatto i conti con il destino: walk consecutivi di Paolini, Helder, Garcia e Josephina con quest’ultimo che vale il 6-4. Gamberini pesca la volata di sacrificio e Helder trova il 6-5, poi l’ottimo bunt di Deotto porta proprio Robel Garcia al 6-6. Finita? No: c’è anche una palla mancata sulla quale Liberatore è lesto a dare il 7-6 alla Fortitudo (dopo, peraltro, lunghissimo conciliabolo arbitrale). Stavolta la replica dal Titano non arriva ed è 3-0 nella serie per Bologna.

Foto: FIBS / PhotoBass