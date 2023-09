Italia-Thailandia oggi in tv, orario Preolimpico volley femminile: programma, tv, streaming, sestetti

Oggi martedì 19 settembre (ore 14.30) si gioca Italia-Thailandia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare l’insidiosa compagine asiatica nel terzo incontro del round robin. Dopo le comode vittorie ottenute nel weekend contro la Corea del Sud e la Slovenia, le azzurre inseguiranno il terzo successo. Il torneo mette in palio due pass per i Giochi.

Si tratta del primo crocevia di questa kermesse, perché dall’altra parte della rete ci sarà un avversario in grado di difendere tantissimo e che è reduce dal successo nella propria rassegna continentale. Va però annotato che la Thailandia ha perso per 3-0 contro Germania e USA. Ormai la rincorsa verso un posto al sole sembra essere compromessa, ma questa squadra è in grado di mettere in difficoltà la nostra Nazionale.

In cabina di regia ci sarà Francesca Bosio con Ekaterina Antropova opposto, Myriam Sylla ed Elena Pietrini le schiacciatrici, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero. L’Italia deve vincere per poi lanciarsi verso la passerella di domani contro la Colombia, preludio al trittico finale contro USA, Germania e Polonia.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Thailandia, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-THAILANDIA, PREOLIMPICO VOLLEY OGGI

Martedì 19 settembre

Ore 14.30 Italia vs Thailandia – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-THAILANDIA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POSSIBILI SESTETTI TITOLARI ITALIA-THAILANDIA

ITALIA: Bosio-Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

THAILANDIA: Nootsara-Thanacha/Pimpichaya, Moksri-Ajcharaporn, Thatdao-Hattaya, Piyanut.

Foto: FIVB