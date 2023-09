Italia-Slovenia oggi calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2023: dove vederla in tv, orario, streaming

Italia-Slovenia oggi, calcio a 5: la squadra di Massimiliano Bellarte è pronta a iniziare, dopo la vittoria della sua pool nel Main Round, l’ultima parte del suo cammino verso i Mondiali 2024, che si terranno in Uzbekistan.

Ci si gioca tanto nella prima giornata del Girone D dell’Elite Round: partire con il piede giusto sarebbe fondamentale per installarsi subito fra la prima e la seconda posizione, considerando anche la presenza della favoritissima Spagna, oltre alla Repubblica Ceca, nella pool.

La Slovenia è un avversario fisico, spigoloso e che, inevitabilmente, anche per motivi geografici, ci conosce bene. Bisognerà affrontarla quindi dando e mettendo in campo qualcosa in più, che non sia solo ed esclusivamente la tecnica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, match valido per la prima giornata dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024 di futsal. La partita, che inizierà alle ore 20, sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play, con OA Sport che vi fornirà la Diretta LIVE testuale del match.

ITALIA-SLOVENIA CALCIO A 5 QUALIFICAZIONI MONDIALI

Venerdì 15 aprile

Ore 20.00 Italia-Slovenia, PalaSele Eboli, Qualificazioni Mondiali 2024

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN STREAMING

Diretta streaming: Rai Play3

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: uefa.com (Photo by Eóin Noonan – UEFA/UEFA via Sportsfile)