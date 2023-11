Italia-Slovenia oggi in tv, Billie Jean King Cup: orario semifinale, ordine di gioco, programma, streaming

La prima semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023 di tennis, in corso a Siviglia, in Spagna, vedrà protagonista l’Italia, che dopo aver battuto Francia e Germania, vincendo il Gruppo D, affronterà oggi la Slovenia, prima nel Gruppo B, nel penultimo atto.

Queste le atlete convocate: la Slovenia, capitanata da Andrej Krasevec, ha a disposizione Tamara Zidansek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potocnik ed Ela Nala Milic, mentre l’Italia, guidata da Tathiana Garbin, potrà schierare Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini.

Oggi, sabato 11 novembre, all’Estadio de la Cartuja, si giocheranno due singolari, seguiti da un eventuale doppio: il confronto tra azzurre e slovene inizierà alle ore 10.00 con la sfida in singolare tra le numero 2, seguita dall’incontro in singolare tra le numero 1, ed infine, in caso di 1-1, dall’eventuale doppio decisivo.

Entro un’ora dall’inizio del confronto saranno comunicate le tenniste schierate. La sfida Italia-Slovenia delle Billie Jean King Cup Finals 2023 verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà affidata a SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA BJK CUP 2023

Sabato 11 novembre – Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna)

Entro un’ora dall’inizio del confronto verranno comunicate le giocatrici schierate.

Dalle ore 10.00

Singolare tra le numero 2

A seguire

Singolare tra le numero 1

A seguire, in caso di 1-1

Doppio

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA BJK CUP 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse